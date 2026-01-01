Déployer Judge0 CE en un clic.
API d'exécution de code open-source qui compile et exécute les soumissions dans plus de 60 langages de programmation à l'intérieur d'un bac à sable isolé.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Judge0 CE
Judge0 CE est un système de juge en ligne open-source qui expose une API JSON HTTP simple pour compiler et exécuter du code source dans plus de 60 langages de programmation, y compris C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust et Ruby. Chaque soumission est compilée et exécutée dans un bac à sable entièrement isolé et aux ressources limitées, utilisant les espaces de noms du noyau Linux et les cgroups, empêchant les processus incontrôlés, l'épuisement de la mémoire ou les évasions du système de fichiers.
L'auto-hébergement de Judge0 vous permet de créer des plateformes d'évaluation de code, des juges de programmation compétitive ou des outils éducatifs sans dépendre de services d'exécution tiers. Vous possédez l'API, contrôlez les limites de débit et conservez toutes les données de soumission sur votre propre VPS. L'édition CE est gratuite et sous licence MIT, sans frais par exécution, quel que soit le volume.
Caractéristiques principales de Judge0 CE
Prise en charge de plus de 60 langues
Exécutez les soumissions en C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby, et des dizaines d'autres — toutes gérées par un seul point de terminaison d'API unifié.
Exécution isolée en bac à sable
Chaque soumission s'exécute dans un bac à sable au niveau du noyau avec des limites strictes de temps CPU, de mémoire et de processus, empêchant toute interférence entre les exécutions concurrentes.
API HTTP JSON simple
Créez une soumission avec le code source et l'ID de langue via une seule requête POST et interrogez ou attendez de manière synchrone le verdict, la sortie et les statistiques d'exécution.
Authentification et autorisation
Protégez l'API avec des en-têtes de jetons d'authentification et d'autorisation configurables, permettant un accès contrôlé pour les clients de confiance uniquement.
Pool de travailleurs asynchrone
Un processus de travail distinct vide la file d'attente d'exécution de Redis, afin que le serveur API reste réactif sous des charges de soumission élevées.
Limitation de débit intégrée
La limitation de débit par client peut être configurée pour empêcher un seul appelant de saturer le pool d'exécution sur un déploiement partagé.
Pourquoi exécuter Judge0 CE sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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