Jotty est un outil de productivité minimaliste et auto-hébergé qui stocke tout dans des fichiers Markdown et JSON, éliminant ainsi le besoin d'une base de données. Il intègre un éditeur WYSIWYG TipTap pour des notes enrichies et des checklists, ainsi que des tableaux Kanban et un suivi du temps basique, couvrant la gestion des tâches quotidiennes sans complexité inutile.

L'exécution de Jotty sur votre propre VPS garantit que vos notes et listes de tâches restent privées, accessibles depuis n'importe quel appareil et sans frais d'abonnement. Le support multi-utilisateur, avec un panneau d'administration, permet aux familles ou aux petites équipes de partager une même instance, tout en conservant des collections de notes séparées et un partage collaboratif optionnel via des liens.