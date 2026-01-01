Déployer Jotty en une installation en un clic.
Application légère de prise de notes et de gestion de tâches basée sur des fichiers, avec support Markdown et tableaux Kanban — sans base de données requise.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jotty
Jotty est un outil de productivité minimaliste et auto-hébergé qui stocke tout dans des fichiers Markdown et JSON, éliminant ainsi le besoin d'une base de données. Il intègre un éditeur WYSIWYG TipTap pour des notes enrichies et des checklists, ainsi que des tableaux Kanban et un suivi du temps basique, couvrant la gestion des tâches quotidiennes sans complexité inutile.
L'exécution de Jotty sur votre propre VPS garantit que vos notes et listes de tâches restent privées, accessibles depuis n'importe quel appareil et sans frais d'abonnement. Le support multi-utilisateur, avec un panneau d'administration, permet aux familles ou aux petites équipes de partager une même instance, tout en conservant des collections de notes séparées et un partage collaboratif optionnel via des liens.
Caractéristiques principales de Jotty
Stockage basé sur des fichiers
Les notes et les tâches sont enregistrées sous forme de fichiers Markdown et JSON — faciles à sauvegarder, à contrôler en version ou à migrer sans outils d'exportation propriétaires.
Éditeur de texte enrichi
L'éditeur WYSIWYG propulsé par TipTap prend en charge le Markdown, les blocs de code avec coloration syntaxique et les listes de contrôle glisser-déposer pour une prise de notes productive.
Tableaux Kanban
Visualisez les flux de travail des tâches avec des tableaux de projet de style Kanban et un suivi du temps intégré, sans déployer une plateforme de gestion de projet lourde.
Accès multi-utilisateur
Le panneau d'administration prend en charge plusieurs comptes d'utilisateur avec des collections de notes distinctes et des liens partageables pour une collaboration sélective.
Pourquoi exécuter Jotty sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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