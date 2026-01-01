Déployer Joplin Server en un clic.
Backend de synchronisation auto-hébergé pour Joplin, gardant vos notes et pièces jointes privées sur tous vos appareils.
Choisissez un forfait VPS pour Joplin Server
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Joplin Server
Joplin Server est le backend de synchronisation auto-hébergé pour la populaire application de prise de notes open source Joplin. Il fournit un hub sécurisé et privé pour synchroniser les notes, les tâches, les carnets et les pièces jointes sur les clients de bureau, mobiles et terminaux — sans dépendre de services cloud tiers comme Dropbox ou OneDrive.
Héberger Joplin Server sur votre propre VPS signifie que votre base de connaissances personnelle reste entièrement sous votre contrôle. Vous définissez les limites de stockage, les politiques de sauvegarde et choisissez d'activer ou non le chiffrement de bout en bout — sans frais d'abonnement, sans exploration de données et sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme.
Caractéristiques principales de Joplin Server
Synchronisation des notes privées
Synchronisez les notes, les carnets et les pièces jointes sur tous vos appareils via votre propre serveur, sans qu'aucun service cloud tiers ne gère vos données.
Chiffrement de bout en bout
Protégez le contenu des notes avec le chiffrement côté client afin que vous seul puissiez lire vos notes — même le serveur ne voit jamais le texte en clair.
Prise en charge multi-utilisateur
Créez des comptes séparés pour les membres de la famille ou les collègues, chacun avec sa propre collection de notes et des quotas de stockage configurables.
Partage de notes
Partagez des notes individuelles ou des carnets de notes avec d'autres utilisateurs de Joplin Server et gérez les autorisations d'accès directement depuis les applications clientes.
Toutes les plateformes client
Connectez les clients Joplin sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android — chaque appareil se synchronise avec le même serveur via le protocole de synchronisation standard de Joplin.
Pourquoi exécuter Joplin Server sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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