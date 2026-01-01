JobOps applique les principes DevOps à la recherche d'emploi. Il recherche sur LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna et plus de 10 autres sites d'emploi depuis un seul écran, évalue chaque résultat par rapport à votre profil, génère un CV adapté au poste et suit chaque candidature en un seul endroit. Il ne postule délibérément pas automatiquement — les recruteurs peuvent détecter les soumissions automatisées, donc JobOps vous offre la rapidité sans sacrifier la qualité.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde votre CV, votre historique de recherche, vos jetons de suivi Gmail et vos clés de fournisseur d'IA sous votre contrôle total au lieu d'être dans un SaaS tiers. Le pipeline stocke toutes les données localement dans SQLite, ainsi que les PDF générés, de sorte que l'historique complet de chaque recherche et candidature reste sur l'infrastructure que vous possédez.