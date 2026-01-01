Déployer JobOps en un clic.
Pipeline de recherche d'emploi auto-hébergé qui parcourt les plateformes, adapte les CV, évalue l'adéquation et suit chaque candidature depuis un tableau de bord unique.
Choisissez un forfait VPS pour JobOps
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec JobOps
JobOps applique les principes DevOps à la recherche d'emploi. Il recherche sur LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna et plus de 10 autres sites d'emploi depuis un seul écran, évalue chaque résultat par rapport à votre profil, génère un CV adapté au poste et suit chaque candidature en un seul endroit. Il ne postule délibérément pas automatiquement — les recruteurs peuvent détecter les soumissions automatisées, donc JobOps vous offre la rapidité sans sacrifier la qualité.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde votre CV, votre historique de recherche, vos jetons de suivi Gmail et vos clés de fournisseur d'IA sous votre contrôle total au lieu d'être dans un SaaS tiers. Le pipeline stocke toutes les données localement dans SQLite, ainsi que les PDF générés, de sorte que l'historique complet de chaque recherche et candidature reste sur l'infrastructure que vous possédez.
Caractéristiques principales de JobOps
Recherche multi-tableau
Récupérez les données de plus de 10 sites d'emploi, y compris LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe et Seek, à partir d'une seule interface de recherche.
Notation d'adéquation par IA
Classez chaque emploi de 0 à 100 par rapport à votre profil afin de vous concentrer uniquement sur les postes qui valent la peine d'être postulés au lieu de trier des centaines manuellement.
Génération de CV personnalisée
Réécrivez votre CV pour chaque poste automatiquement, exportez-le en PDF soigné localement ou via une intégration Reactive Resume.
Boîte de réception de suivi Gmail
Connectez Gmail et détectez automatiquement les invitations à des entretiens, les offres et les refus pour mettre à jour le statut des candidatures sans feuilles de calcul.
Apportez votre propre IA
Branchez OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, ou tout point de terminaison compatible OpenAI tel que Ollama ou LM Studio.
Vérifications de parrainage de visa
Vérifiez le statut de parrainage de visa britannique sur les annonces et n'affichez que les postes qui correspondent à vos exigences en matière d'autorisation de travail.
Pourquoi exécuter JobOps sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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