Déployer Jellystat en un clic.
Tableau de bord de statistiques et d'analyses open source pour le serveur multimédia Jellyfin avec un suivi détaillé de la lecture et des analyses d'utilisateurs.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jellystat
Jellystat est une application de statistiques open source conçue spécifiquement pour le serveur multimédia Jellyfin, inspirée du style d'analyse de Tautulli pour Plex. Elle se connecte à l'API de votre serveur Jellyfin et collecte en continu les données de lecture, l'activité des utilisateurs et les informations de la bibliothèque, présentant le tout via des graphiques interactifs et des tableaux de bord détaillés par utilisateur.
L'auto-hébergement de Jellystat sur un VPS maintient votre historique de visionnage et les analyses de votre serveur entièrement sous votre contrôle, à l'abri des services de suivi tiers. Une base de données PostgreSQL incluse persiste les données de lecture historiques lors des mises à jour des conteneurs, et le système de sauvegarde intégré enregistre vos statistiques et votre configuration afin que les analyses survivent aux mises à niveau et aux migrations sans exportations manuelles.
Caractéristiques principales de Jellystat
Suivi de lecture
Chaque flux Jellyfin est enregistré avec l'utilisateur, l'élément, l'appareil et la durée de visionnage afin que vous ayez un historique complet de l'activité du serveur multimédia.
Aperçus de l'activité des utilisateurs
Les tableaux de bord par utilisateur affichent le temps de visionnage, le contenu préféré et les habitudes de visionnage pour l'ensemble du foyer, permettant des analyses transparentes de l'utilisation des médias.
Statistiques de la bibliothèque
Des analyses détaillées de films, d'émissions et d'autres contenus par genre, codec et résolution révèlent la structure de votre bibliothèque multimédia.
Sauvegardes intégrées
La sauvegarde et la restauration en un clic de la base de données Jellystat protègent vos statistiques historiques lors des mises à niveau, des migrations et des changements d'hôte.
Authentification sécurisée
La connexion basée sur JWT protège le tableau de bord analytique de l'accès public sans dépendre des comptes utilisateur Jellyfin pour la connexion.
Pourquoi exécuter Jellystat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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