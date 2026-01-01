Déployer Jellyseerr en un clic.
Outil de gestion des demandes de contenus qui permet aux utilisateurs de découvrir et de demander des films ou des séries pour Jellyfin, Emby et Plex.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jellyseerr
Jellyseerr est une interface de gestion et de demande de médias pour les serveurs multimédias auto-hébergés, conçue pour offrir aux utilisateurs un moyen élégant de découvrir et de demander du contenu sans accès direct à Sonarr ou Radarr. Les utilisateurs peuvent parcourir un catalogue riche, soumettre des demandes et recevoir des notifications lorsque le contenu est disponible — tandis que les administrateurs approuvent les demandes et gèrent leur traitement via un tableau de bord clair.
L'auto-hébergement de Jellyseerr avec votre serveur multimédia permet de conserver tout l'historique des demandes, les comptes utilisateurs et les identifiants d'intégration sur votre propre VPS. Les utilisateurs peuvent parcourir et demander du contenu 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec une authentification unique via leurs comptes Jellyfin, Emby ou Plex existants, rendant l'expérience fluide dès leur connexion.
Caractéristiques principales de Jellyseerr
Jellyfin SSO
Les utilisateurs se connectent avec leurs identifiants Jellyfin, Emby ou Plex existants — aucune création de compte séparée n'est requise pour vos utilisateurs de serveur multimédia existants.
Intégration de Sonarr et Radarr
Les demandes approuvées sont envoyées directement à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et l'ajout à la bibliothèque sans intervention manuelle de l'administrateur.
Flux de travail de demande d'approbation
Les administrateurs examinent les demandes en attente depuis un tableau de bord centralisé et les approuvent ou les refusent en un seul clic avant que l'exécution ne commence.
Permissions granulaires
Le contrôle d'accès basé sur les rôles, avec des quotas et des limites de requêtes par utilisateur, empêche tout utilisateur de surcharger les files d'attente de téléchargement.
Notifications multicanal
Avertir les utilisateurs via Discord, Telegram, Slack, e-mail, Pushover et des webhooks lorsque le contenu qu'ils ont demandé est disponible à regarder.
Pourquoi exécuter Jellyseerr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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