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Outil de gestion des demandes de contenus qui permet aux utilisateurs de découvrir et de demander des films ou des séries pour Jellyfin, Emby et Plex.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Jellyseerr

Jellyseerr est une interface de gestion et de demande de médias pour les serveurs multimédias auto-hébergés, conçue pour offrir aux utilisateurs un moyen élégant de découvrir et de demander du contenu sans accès direct à Sonarr ou Radarr. Les utilisateurs peuvent parcourir un catalogue riche, soumettre des demandes et recevoir des notifications lorsque le contenu est disponible — tandis que les administrateurs approuvent les demandes et gèrent leur traitement via un tableau de bord clair.

L'auto-hébergement de Jellyseerr avec votre serveur multimédia permet de conserver tout l'historique des demandes, les comptes utilisateurs et les identifiants d'intégration sur votre propre VPS. Les utilisateurs peuvent parcourir et demander du contenu 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec une authentification unique via leurs comptes Jellyfin, Emby ou Plex existants, rendant l'expérience fluide dès leur connexion.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Jellyseerr

Jellyfin SSO

Les utilisateurs se connectent avec leurs identifiants Jellyfin, Emby ou Plex existants — aucune création de compte séparée n'est requise pour vos utilisateurs de serveur multimédia existants.

Intégration de Sonarr et Radarr

Les demandes approuvées sont envoyées directement à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et l'ajout à la bibliothèque sans intervention manuelle de l'administrateur.

Flux de travail de demande d'approbation

Les administrateurs examinent les demandes en attente depuis un tableau de bord centralisé et les approuvent ou les refusent en un seul clic avant que l'exécution ne commence.

Permissions granulaires

Le contrôle d'accès basé sur les rôles, avec des quotas et des limites de requêtes par utilisateur, empêche tout utilisateur de surcharger les files d'attente de téléchargement.

Notifications multicanal

Avertir les utilisateurs via Discord, Telegram, Slack, e-mail, Pushover et des webhooks lorsque le contenu qu'ils ont demandé est disponible à regarder.

Pourquoi exécuter Jellyseerr sur Hostinger

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Omkar
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Martin K
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