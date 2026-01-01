Déployer Jellyfin en un clic.
Serveur multimédia gratuit et open source pour diffuser votre médiathèque personnelle sur n'importe quel appareil.
Choisissez un forfait VPS pour Jellyfin
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jellyfin
Jellyfin est le serveur multimédia gratuit et open source leader — une alternative communautaire à Plex et Emby, sans abonnement premium, sans suivi et sans verrouillage propriétaire. Il diffuse votre collection multimédia personnelle vers les téléphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs intelligents et applications dédiées sur Roku, Android TV, Apple TV et Fire TV, avec récupération automatique des métadonnées et transcodage accéléré par le matériel.
L'auto-hébergement de Jellyfin sur un VPS vous donne un accès 24h/24 et 7j/7 à votre médiathèque depuis n'importe où dans le monde, avec une bande passante dédiée pour les flux simultanés et sans dépendance vis-à-vis de votre connexion internet domestique. Vos médias, votre historique de visionnage et vos préférences utilisateur restent entièrement sous votre contrôle, sans aucun frais d'abonnement.
Caractéristiques principales de Jellyfin
Transcodage matériel
L'accélération Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC et VA-API permet un transcodage fluide en temps réel pour les appareils qui ne peuvent pas lire le format source nativement.
TV en direct et DVR
Connectez des tuners réseau comme HDHomeRun ou des sources M3U pour regarder et enregistrer des diffusions en direct directement via l'interface Jellyfin.
Applications multiplateformes
Les applications natives pour Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV et Apple TV permettent à n'importe quel appareil domestique d'accéder à la bibliothèque multimédia sans navigateur.
Permissions multi-utilisateurs
Créez des comptes séparés pour les membres de la famille avec des bibliothèques individuelles, des contrôles parentaux et des filtres de classification du contenu par utilisateur.
Sessions SyncPlay
Regardez le même contenu simultanément avec des amis ou de la famille à distance, avec une lecture synchronisée et une file d'attente partagée.
Pourquoi exécuter Jellyfin sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.