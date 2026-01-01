Jelly-Clipper est un compagnon web open-source pour Jellyfin qui transforme n'importe quel moment de votre médiathèque en un clip partageable. Collez une URL de vidéo Jellyfin, sélectionnez un point de début et de fin, et Jelly-Clipper produit un clip permanent stocké à côté de votre médiathèque et accessible à chaque utilisateur Jellyfin authentifié sur votre instance.

L'auto-hébergement de Jelly-Clipper sur un VPS conserve les clips, les fichiers source téléchargés et la base de données SQLite sur une infrastructure que vous contrôlez, sans téléchargements tiers, sans services de partage publics, et avec une tâche cron planifiée qui récupère automatiquement l'espace de stockage en purgeant les originaux mis en cache plus anciens que votre fenêtre de rétention.