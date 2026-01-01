Déployer Jelly-Clipper en une installation en un clic.
Application compagnon auto-hébergée pour Jellyfin qui crée, partage et gère des clips vidéo à partir de votre bibliothèque multimédia.
Choisissez un forfait VPS pour Jelly-Clipper
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jelly-Clipper
Jelly-Clipper est un compagnon web open-source pour Jellyfin qui transforme n'importe quel moment de votre médiathèque en un clip partageable. Collez une URL de vidéo Jellyfin, sélectionnez un point de début et de fin, et Jelly-Clipper produit un clip permanent stocké à côté de votre médiathèque et accessible à chaque utilisateur Jellyfin authentifié sur votre instance.
L'auto-hébergement de Jelly-Clipper sur un VPS conserve les clips, les fichiers source téléchargés et la base de données SQLite sur une infrastructure que vous contrôlez, sans téléchargements tiers, sans services de partage publics, et avec une tâche cron planifiée qui récupère automatiquement l'espace de stockage en purgeant les originaux mis en cache plus anciens que votre fenêtre de rétention.
Caractéristiques principales de Jelly-Clipper
Capture basée sur l'URL
Collez une URL de vidéo Jellyfin et définissez les horodatages de début et de fin pour générer un extrait sans quitter le navigateur.
Authentification Jellyfin
Réutilise les comptes utilisateur Jellyfin afin que seuls les membres de votre instance Jellyfin puissent visualiser, créer ou gérer des clips.
Bibliothèque de clips permanente
Les clips enregistrés persistent indéfiniment dans chaque profil utilisateur, avec des liens partageables accessibles au reste de l'instance.
Lecture locale intelligente
Détecte lorsque le fichier multimédia original est monté localement et le lit directement pour éviter les téléchargements ou transcodages inutiles.
Nettoyage automatisé
Une tâche cron configurable supprime les fichiers source téléchargés après une période de rétention afin que le volume des vidéos reste sous contrôle.
Pourquoi exécuter Jelly-Clipper sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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