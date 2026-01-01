Déploiement d'Isso en un clic.
Serveur de commentaires léger et auto-hébergé pour les blogs et les sites statiques, sans suivi tiers.
Choisissez un forfait VPS pour Isso
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Isso
Isso est un serveur de commentaires léger et auto-hébergé, conçu comme une alternative respectueuse de la vie privée à Disqus et aux services tiers similaires. Il stocke tous les commentaires dans une base de données SQLite sur votre propre serveur, éliminant ainsi les pixels de suivi tiers et les dépendances JavaScript externes des navigateurs de vos visiteurs.
Contrairement aux services de commentaires basés sur le cloud qui monétisent les données des utilisateurs, Isso conserve les commentaires de vos lecteurs sur l'infrastructure que vous possédez. Il prend en charge le formatage Markdown, les fils de discussion de commentaires, les notifications par e-mail, les files d'attente de modération et une interface d'administration intégrée — tout ce qui est nécessaire pour une configuration de commentaires professionnelle sans les compromis sur la confidentialité des services hébergés.
Caractéristiques principales de Isso
Confidentialité par défaut
Tous les commentaires sont stockés dans votre propre base de données SQLite, sans scripts de suivi tiers ni analyses injectés dans les navigateurs de vos visiteurs.
Markdown dans les commentaires
Les lecteurs peuvent formater leurs commentaires avec Markdown, y compris le gras, l'italique, les liens et les blocs de code, sans aucune configuration supplémentaire.
Notifications par e-mail
Recevez des alertes par e-mail pour les nouveaux commentaires et réponses via SMTP, vous tenant informé sans obliger les lecteurs à créer des comptes.
Modération des commentaires
Mettre les commentaires en file d'attente de modération avant publication, avec approbation automatique facultative pour les adresses e-mail précédemment vérifiées.
Interface web d'administration
L'interface utilisateur d'administration intégrée et protégée par mot de passe vous permet d'approuver, de modifier ou de supprimer tout commentaire sans toucher directement à la base de données.
Pourquoi exécuter Isso sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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