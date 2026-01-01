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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Isso

Isso est un serveur de commentaires léger et auto-hébergé, conçu comme une alternative respectueuse de la vie privée à Disqus et aux services tiers similaires. Il stocke tous les commentaires dans une base de données SQLite sur votre propre serveur, éliminant ainsi les pixels de suivi tiers et les dépendances JavaScript externes des navigateurs de vos visiteurs.

Contrairement aux services de commentaires basés sur le cloud qui monétisent les données des utilisateurs, Isso conserve les commentaires de vos lecteurs sur l'infrastructure que vous possédez. Il prend en charge le formatage Markdown, les fils de discussion de commentaires, les notifications par e-mail, les files d'attente de modération et une interface d'administration intégrée — tout ce qui est nécessaire pour une configuration de commentaires professionnelle sans les compromis sur la confidentialité des services hébergés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Isso

Confidentialité par défaut

Tous les commentaires sont stockés dans votre propre base de données SQLite, sans scripts de suivi tiers ni analyses injectés dans les navigateurs de vos visiteurs.

Markdown dans les commentaires

Les lecteurs peuvent formater leurs commentaires avec Markdown, y compris le gras, l'italique, les liens et les blocs de code, sans aucune configuration supplémentaire.

Notifications par e-mail

Recevez des alertes par e-mail pour les nouveaux commentaires et réponses via SMTP, vous tenant informé sans obliger les lecteurs à créer des comptes.

Modération des commentaires

Mettre les commentaires en file d'attente de modération avant publication, avec approbation automatique facultative pour les adresses e-mail précédemment vérifiées.

Interface web d'administration

L'interface utilisateur d'administration intégrée et protégée par mot de passe vous permet d'approuver, de modifier ou de supprimer tout commentaire sans toucher directement à la base de données.

Pourquoi exécuter Isso sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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