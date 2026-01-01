Déployer Invio en une installation en un clic.
Système de facturation auto-hébergé minimaliste pour les freelances et les petites équipes sans frais d'abonnement.
Choisissez un forfait VPS pour Invio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Invio
Invio est une application de facturation rapide et ciblée, conçue pour les freelances et les petites équipes qui ont besoin d'une facturation professionnelle sans la complexité des plateformes CRM complètes. Elle couvre le flux de travail de facturation essentiel — gestion du catalogue de produits, création de factures et liens sécurisés sans mot de passe pour l'accès client — dans une interface propre et légère qui se charge instantanément même sur du matériel modeste.
L'auto-hébergement d'Invio sur votre propre VPS signifie que vos données financières ne touchent jamais un serveur tiers, sans frais par facture et sans coûts d'abonnement. L'historique des factures, les catalogues de produits et les dossiers clients sont stockés dans une base de données SQLite intégrée sur votre propre infrastructure, vous donnant la pleine propriété de vos dossiers commerciaux.
Caractéristiques principales de Invio
Catalogue de produits
Gérez un catalogue de services et d'articles avec des catégories afin que les postes puissent être ajoutés à de nouvelles factures en quelques secondes avec des prix et des descriptions préremplis.
Liens clients sans mot de passe
Partagez les factures via des liens sécurisés que les clients peuvent ouvrir sans créer de compte, éliminant ainsi les frictions du processus d'examen des paiements.
Prise en charge multilingue
Des traductions complètes de l'interface pour l'anglais, l'allemand, le néerlandais et le portugais permettent de facturer les clients internationaux dans leur langue préférée.
Aucuns frais d'abonnement
L'auto-hébergement élimine les coûts récurrents des SaaS — ne payez que pour les ressources VPS que vous utilisez déjà, sans frais par facture ou par utilisateur.
Architecture légère
Le stockage basé sur SQLite, sans service de base de données séparé, simplifie le déploiement et réduit au minimum l'utilisation des ressources sur les plans VPS d'entrée de gamme.
Pourquoi exécuter Invio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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