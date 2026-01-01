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Système de gestion des pièces et des stocks open source pour le suivi des stocks, des nomenclatures et des informations sur les fournisseurs.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec InvenTree

InvenTree est une plateforme web de gestion des stocks et des pièces, conçue pour les équipes d'ingénierie et de fabrication. Elle remplace le suivi basé sur des feuilles de calcul et les outils déconnectés par un système unifié qui gère les niveaux de stock, les catalogues de pièces, les nomenclatures, les informations fournisseurs, les bons de commande et les commandes clients en un seul endroit. Conçue avec une API REST épurée et une architecture de plugins extensible, elle s'intègre aux flux de travail d'ingénierie existants plutôt que de forcer les équipes à s'y adapter.

L'auto-hébergement d'InvenTree sur votre VPS maintient votre base de données de pièces, les prix fournisseurs et les nomenclatures de production sur une infrastructure que vous contrôlez — ce qui est particulièrement important pour les projets matériels et les fabricants qui considèrent les données d'approvisionnement des composants comme propriétaires.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de InvenTree

Nomenclature

Définissez des nomenclatures multi-niveaux pour les assemblages complexes, avec allocation automatique des stocks et calculs des pénuries pour planifier précisément les fabrications de production.

Suivi des stocks

Suivez les quantités de stock sur plusieurs lieux de stockage, avec un historique complet des mouvements et des alertes de stock faible pour chaque pièce.

Gestion des fournisseurs

Joignez les liens des fournisseurs et des fabricants à chaque pièce, y compris les niveaux de prix, les délais de livraison et les quantités minimales de commande pour une comparaison directe des achats.

Bons de commande

Créez et suivez les bons de commande, de la création à la livraison, avec des mises à jour automatiques des stocks lors de la réception des expéditions entrantes.

API REST et plugins

Une API REST complète et un système de plugins connectent InvenTree à des scanners de codes-barres, des imprimantes d'étiquettes, des systèmes ERP et des flux de travail d'automatisation personnalisés.

Commandes de vente

Gérez les commandes clients et allouez les stocks pour l'exécution, en maintenant les ventes et l'inventaire synchronisés sans outil de gestion des commandes séparé.

Pourquoi exécuter InvenTree sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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