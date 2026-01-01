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Plateforme d'orchestration de flux de travail pour l'exécution de fonctions d'arrière-plan fiables, de tâches planifiées et de flux de travail d'IA.

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KVM 4
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KVM 8
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Inngest

Inngest est un moteur d'orchestration de flux de travail open source qui vous permet d'écrire des fonctions d'arrière-plan fiables, des flux de travail basés sur des événements et des tâches planifiées directement dans le code de votre application. Il gère automatiquement les tentatives, la concurrence, la limitation de débit et la logique de fonction par étapes, permettant à votre code d'application de se concentrer sur la logique métier plutôt que sur les préoccupations d'infrastructure.

L'auto-hébergement d'Inngest sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'exécution, les données et la configuration. Il est livré avec une persistance SQLite intégrée et une file d'attente en mémoire prête à l'emploi, vous permettant d'exécuter la plateforme complète sans avoir besoin de services de base de données externes ou de courtiers de messages.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Inngest

Tâches d'arrière-plan fiables

Exécutez des tâches en arrière-plan avec des tentatives automatiques, un backoff exponentiel et une gestion des échecs intégrée — aucune infrastructure supplémentaire n'est requise.

Flux de travail Step Functions

Créez des workflows multi-étapes où chaque étape est individuellement relancée et mise en cache, rendant l'orchestration complexe résiliente aux défaillances transitoires.

Exécution pilotée par les événements

Déclenchez des fonctions à partir d'événements d'application avec une simple clé d'événement, permettant des architectures découplées et réactives entre les services.

Soutien au workflow d'IA

Orchestrer des pipelines d'IA de longue durée avec une prise en charge intégrée des limites de concurrence, de la limitation de débit et du jalonnement au niveau des étapes.

Serveur de développement intégré

Développez et testez des workflows localement avec une interface utilisateur complète qui affiche l'historique des événements, les exécutions de fonctions et les traces d'étapes en temps réel.

Pourquoi exécuter Inngest sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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