Déployer Inngest en un clic.
Plateforme d'orchestration de flux de travail pour l'exécution de fonctions d'arrière-plan fiables, de tâches planifiées et de flux de travail d'IA.
Choisissez un forfait VPS pour Inngest
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Inngest
Inngest est un moteur d'orchestration de flux de travail open source qui vous permet d'écrire des fonctions d'arrière-plan fiables, des flux de travail basés sur des événements et des tâches planifiées directement dans le code de votre application. Il gère automatiquement les tentatives, la concurrence, la limitation de débit et la logique de fonction par étapes, permettant à votre code d'application de se concentrer sur la logique métier plutôt que sur les préoccupations d'infrastructure.
L'auto-hébergement d'Inngest sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'exécution, les données et la configuration. Il est livré avec une persistance SQLite intégrée et une file d'attente en mémoire prête à l'emploi, vous permettant d'exécuter la plateforme complète sans avoir besoin de services de base de données externes ou de courtiers de messages.
Caractéristiques principales de Inngest
Tâches d'arrière-plan fiables
Exécutez des tâches en arrière-plan avec des tentatives automatiques, un backoff exponentiel et une gestion des échecs intégrée — aucune infrastructure supplémentaire n'est requise.
Flux de travail Step Functions
Créez des workflows multi-étapes où chaque étape est individuellement relancée et mise en cache, rendant l'orchestration complexe résiliente aux défaillances transitoires.
Exécution pilotée par les événements
Déclenchez des fonctions à partir d'événements d'application avec une simple clé d'événement, permettant des architectures découplées et réactives entre les services.
Soutien au workflow d'IA
Orchestrer des pipelines d'IA de longue durée avec une prise en charge intégrée des limites de concurrence, de la limitation de débit et du jalonnement au niveau des étapes.
Serveur de développement intégré
Développez et testez des workflows localement avec une interface utilisateur complète qui affiche l'historique des événements, les exécutions de fonctions et les traces d'étapes en temps réel.
Pourquoi exécuter Inngest sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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