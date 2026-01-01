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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ImmuDB

ImmuDB est une base de données open-source, immuable, écrite en Go qui préserve l'historique complet de toutes les modifications de données. Chaque écriture est vérifiée cryptographiquement, rendant impossible la modification ou la suppression d'enregistrements sans détection — vous offrant une piste d'audit infalsifiable par conception.

Déployable en tant que serveur autonome, ImmuDB prend en charge les modèles de données clé-valeur, SQL et document, et est livré avec une console web intégrée pour la navigation des données et la gestion des utilisateurs. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur les journaux d'audit sensibles, les enregistrements de conformité et l'historique des transactions sur votre propre infrastructure, sans dépendances externes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ImmuDB

Stockage à preuve d'altération

Chaque enregistrement est lié via des hachages cryptographiques, donc toute modification ou suppression est immédiatement détectable par les clients ou les auditeurs.

Support multi-modèle

Interrogez les données à l'aide d'interfaces clé-valeur, SQL ou document — toutes partageant le même moteur de stockage immuable sans migrations de schéma entre les modèles.

Console web intégrée

Une interface utilisateur web intégrée sur le port 8080 vous permet d'explorer des bases de données, d'exécuter des requêtes SQL et de gérer les utilisateurs sans installer d'outils supplémentaires.

Vérification cryptographique

Les clients peuvent vérifier de manière indépendante l'intégrité de toute valeur qu'ils lisent à l'aide de preuves d'arbre de Merkle, éliminant ainsi le besoin de faire aveuglément confiance au serveur.

Historique d'audit complet

Toutes les versions de chaque clé sont conservées de manière permanente, offrant aux équipes de conformité et aux auditeurs une chaîne de traçabilité complète et vérifiable pour chaque point de données.

Pourquoi exécuter ImmuDB sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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