Déployer Imaginary en un clic.
Microservice HTTP rapide et évolutif pour le traitement d'images haute performance, propulsé par libvips.
Choisissez un forfait VPS pour Imaginary
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Imaginary
Imaginary est un microservice HTTP open-source écrit en Go qui effectue des opérations de traitement d'images haute performance telles que le redimensionnement, le recadrage, la rotation, le filigrane, la conversion de format et le recadrage intelligent. Soutenu par libvips, il traite les images plusieurs fois plus rapidement qu'ImageMagick ou GraphicsMagick tout en utilisant beaucoup moins de mémoire.
L'auto-hébergement d'Imaginary sur votre VPS vous offre un service de traitement d'images privé et à faible latence pour vos propres sites web, applications mobiles et pipelines, sans frais par requête et sans exposition de données à des tiers. Il est prêt à être intégré via une API HTTP simple et prend en charge l'autorisation par clé API, la signature d'URL, la limitation de débit (throttling) et CORS pour une exposition publique sécurisée.
Caractéristiques principales de Imaginary
Performances de libvips
Traitez les images JPEG, PNG, WEBP, HEIF et TIFF jusqu'à 8 fois plus vite qu'ImageMagick avec une faible empreinte mémoire.
Opérations d'images avancées
Redimensionner, recadrer, recadrage intelligent, faire pivoter, zoomer, appliquer un filigrane, flouter et convertir les formats via un seul point de terminaison HTTP par opération.
Transformations de pipeline
Chaînez plusieurs transformations d'image indépendantes en une seule requête HTTP pour générer des dérivés sans allers-retours supplémentaires.
Clé API et signature d'URL
Protégez le service avec l'autorisation par clé API et les signatures d'URL HMAC pour prévenir les abus lorsqu'il est exposé à des clients publics.
Limitation de la concurrence
Le limiteur HTTP intégré limite les requêtes concurrentes par seconde pour maintenir la réactivité du service en cas de trafic intense.
Sources URL distantes
Récupérer et traiter les images directement depuis des sources HTTP distantes ou un répertoire local monté à l'aide de paramètres de requête.
Pourquoi exécuter Imaginary sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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