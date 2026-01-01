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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Imaginary

Imaginary est un microservice HTTP open-source écrit en Go qui effectue des opérations de traitement d'images haute performance telles que le redimensionnement, le recadrage, la rotation, le filigrane, la conversion de format et le recadrage intelligent. Soutenu par libvips, il traite les images plusieurs fois plus rapidement qu'ImageMagick ou GraphicsMagick tout en utilisant beaucoup moins de mémoire.

L'auto-hébergement d'Imaginary sur votre VPS vous offre un service de traitement d'images privé et à faible latence pour vos propres sites web, applications mobiles et pipelines, sans frais par requête et sans exposition de données à des tiers. Il est prêt à être intégré via une API HTTP simple et prend en charge l'autorisation par clé API, la signature d'URL, la limitation de débit (throttling) et CORS pour une exposition publique sécurisée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Imaginary

Performances de libvips

Traitez les images JPEG, PNG, WEBP, HEIF et TIFF jusqu'à 8 fois plus vite qu'ImageMagick avec une faible empreinte mémoire.

Opérations d'images avancées

Redimensionner, recadrer, recadrage intelligent, faire pivoter, zoomer, appliquer un filigrane, flouter et convertir les formats via un seul point de terminaison HTTP par opération.

Transformations de pipeline

Chaînez plusieurs transformations d'image indépendantes en une seule requête HTTP pour générer des dérivés sans allers-retours supplémentaires.

Clé API et signature d'URL

Protégez le service avec l'autorisation par clé API et les signatures d'URL HMAC pour prévenir les abus lorsqu'il est exposé à des clients publics.

Limitation de la concurrence

Le limiteur HTTP intégré limite les requêtes concurrentes par seconde pour maintenir la réactivité du service en cas de trafic intense.

Sources URL distantes

Récupérer et traiter les images directement depuis des sources HTTP distantes ou un répertoire local monté à l'aide de paramètres de requête.

Pourquoi exécuter Imaginary sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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