Imaginary est un microservice HTTP open-source écrit en Go qui effectue des opérations de traitement d'images haute performance telles que le redimensionnement, le recadrage, la rotation, le filigrane, la conversion de format et le recadrage intelligent. Soutenu par libvips, il traite les images plusieurs fois plus rapidement qu'ImageMagick ou GraphicsMagick tout en utilisant beaucoup moins de mémoire.

L'auto-hébergement d'Imaginary sur votre VPS vous offre un service de traitement d'images privé et à faible latence pour vos propres sites web, applications mobiles et pipelines, sans frais par requête et sans exposition de données à des tiers. Il est prêt à être intégré via une API HTTP simple et prend en charge l'autorisation par clé API, la signature d'URL, la limitation de débit (throttling) et CORS pour une exposition publique sécurisée.