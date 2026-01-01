Déployer ILLA Builder en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer visuellement des outils internes, des tableaux de bord et des panneaux d'administration.
Choisissez un forfait VPS pour ILLA Builder
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ILLA Builder
ILLA Builder est une plateforme de développement low-code open source qui permet aux équipes de créer des outils internes, des tableaux de bord et des interfaces d'administration sans ingénierie front-end poussée. Une bibliothèque de composants en glisser-déposer, combinée à la prise en charge de plus de 40 intégrations — y compris PostgreSQL, MySQL, les API REST et GraphQL — signifie que les développeurs peuvent connecter de véritables sources de données et livrer des applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines.
L'auto-hébergement d'ILLA Builder sur votre VPS maintient les données de votre entreprise au sein de votre propre infrastructure, éliminant ainsi les préoccupations concernant les politiques de partage de données SaaS ou la tarification par siège. L'image Docker tout-en-un regroupe tout le nécessaire pour faire fonctionner la plateforme, avec des volumes persistants garantissant que vos projets et ressources connectées sont préservés lors des redémarrages et des mises à jour.
Caractéristiques principales de ILLA Builder
Créateur par glisser-déposer
Assemblez des interfaces utilisateur à partir d'une riche bibliothèque de composants — tableaux, formulaires, graphiques, et plus encore — en les faisant glisser sur un canevas, sans écrire de code de mise en page.
Plus de 40 intégrations de données
Connectez-vous directement à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, aux API REST, à GraphQL et à d'autres services populaires pour alimenter vos applications avec des données en temps réel.
JavaScript partout
Écrivez une logique personnalisée directement en JavaScript pour transformer des données, déclencher des actions et ajouter des comportements conditionnels au-delà de ce que les outils sans code permettent généralement.
Collaboration en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier la même application simultanément, ce qui permet aux équipes d'ingénierie et d'exploitation de construire et d'itérer ensemble.
Contrôle des données auto-hébergées
L'exécution sur votre propre VPS maintient toutes les sources de données connectées et la logique d'application au sein de votre infrastructure, prenant en charge la conformité et les exigences de résidence des données.
Pourquoi exécuter ILLA Builder sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.