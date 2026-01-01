Déployer Homer en un clic.
Un tableau de bord statique ultra-simple pour organiser tous vos services auto-hébergés sur une seule et belle page d'accueil.
Choisissez un forfait VPS pour Homer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Homer
Homer est un tableau de bord léger et open-source qui transforme votre collection de services auto-hébergés en une page d'accueil claire et organisée.
Entièrement configurable via un simple fichier YAML, il ne requiert ni base de données ni backend. Quelques lignes suffisent pour créer un portail élégant pour toutes les applications de votre serveur. Les modifications apportées au fichier de configuration sont prises en compte instantanément après un rafraîchissement de la page, ce qui simplifie grandement la maintenance de votre tableau de bord.
Héberger Homer sur votre propre VPS garantit que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément à partir de fichiers statiques et peut être personnalisé sans aucune limite. Grâce à son support PWA, il s'installe sur les appareils mobiles comme une application native, offrant à vous et à votre équipe un accès rapide à tous vos services, où que vous soyez.
Caractéristiques principales de Homer
Configuration YAML
Définissez l'ensemble de votre tableau de bord dans un seul fichier config.yml — aucune base de données, aucun backend et aucun redémarrage nécessaire pour voir les changements.
Cartes de service intelligentes
Affichez les indicateurs d'état en direct de vos services, indiquant en un coup d'œil s'ils sont accessibles directement depuis le tableau de bord.
Recherche floue
Trouvez rapidement n'importe quel service ou lien grâce à la recherche floue intégrée et aux raccourcis clavier pour une navigation rapide et pilotée par le clavier.
Support PWA
Installez Homer en tant qu'application web progressive sur n'importe quel appareil pour un accès instantané et sans marque-page à vos services auto-hébergés.
Personnalisation du thème
Choisissez parmi des thèmes communautaires comme Catppuccin et Dracula, ou écrivez vos propres remplacements CSS pour correspondre à n'importe quel style.
Pourquoi exécuter Homer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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