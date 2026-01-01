Homer est un tableau de bord léger et open-source qui transforme votre collection de services auto-hébergés en une page d'accueil claire et organisée.

Entièrement configurable via un simple fichier YAML, il ne requiert ni base de données ni backend. Quelques lignes suffisent pour créer un portail élégant pour toutes les applications de votre serveur. Les modifications apportées au fichier de configuration sont prises en compte instantanément après un rafraîchissement de la page, ce qui simplifie grandement la maintenance de votre tableau de bord.

Héberger Homer sur votre propre VPS garantit que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément à partir de fichiers statiques et peut être personnalisé sans aucune limite. Grâce à son support PWA, il s'installe sur les appareils mobiles comme une application native, offrant à vous et à votre équipe un accès rapide à tous vos services, où que vous soyez.