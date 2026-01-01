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Tableau de bord d'application moderne et entièrement statique avec découverte automatique des conteneurs Docker et plus de 100 intégrations de services.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Homepage

Homepage est un tableau de bord d'applications rapide, sécurisé et hautement personnalisable qui sert de hub central pour tous vos services auto-hébergés. Configuré entièrement via des fichiers YAML, il s'intègre à Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, affiche les métriques système en direct et l'état des services, et prend en charge plus de 100 intégrations tierces pour des widgets de données en temps réel. Son architecture entièrement statique signifie qu'il se charge instantanément et ne nécessite que des ressources serveur minimales.

Le déploiement de Homepage sur votre VPS avec un accès direct au socket Docker crée un tableau de bord dynamique et auto-actualisable qui reflète votre infrastructure en direct — les nouveaux conteneurs apparaissent automatiquement, maintenant votre tableau de bord à jour à mesure que votre stack évolue, sans reconfiguration manuelle.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Homepage

Docker Découverte automatique

Détecte automatiquement les conteneurs en cours d'exécution via le socket Docker et les ajoute à votre tableau de bord sans saisie manuelle.

Plus de 100 intégrations de services

Affichez les données en direct de Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox et de dizaines d'autres services auto-hébergés populaires directement sur les widgets du tableau de bord.

Configuration basée sur YAML

Versionnez l'intégralité de la configuration de votre tableau de bord dans des fichiers YAML, ce qui facilite grandement sa réplication ou sa migration entre les environnements.

Widgets de ressources système

Les widgets intégrés affichent l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque en temps réel afin que vous puissiez surveiller la santé du serveur depuis votre page d'accueil.

CSS et JS personnalisés

Injecter du CSS et du JavaScript personnalisés pour adapter l'apparence du tableau de bord au-delà des options de thème intégrées.

Pourquoi exécuter Homepage sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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