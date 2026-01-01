Homepage est un tableau de bord d'applications rapide, sécurisé et hautement personnalisable qui sert de hub central pour tous vos services auto-hébergés. Configuré entièrement via des fichiers YAML, il s'intègre à Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, affiche les métriques système en direct et l'état des services, et prend en charge plus de 100 intégrations tierces pour des widgets de données en temps réel. Son architecture entièrement statique signifie qu'il se charge instantanément et ne nécessite que des ressources serveur minimales.

Le déploiement de Homepage sur votre VPS avec un accès direct au socket Docker crée un tableau de bord dynamique et auto-actualisable qui reflète votre infrastructure en direct — les nouveaux conteneurs apparaissent automatiquement, maintenant votre tableau de bord à jour à mesure que votre stack évolue, sans reconfiguration manuelle.