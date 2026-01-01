Déployer la page d'accueil en un clic.
Tableau de bord d'application moderne et entièrement statique avec découverte automatique des conteneurs Docker et plus de 100 intégrations de services.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Homepage
Homepage est un tableau de bord d'applications rapide, sécurisé et hautement personnalisable qui sert de hub central pour tous vos services auto-hébergés. Configuré entièrement via des fichiers YAML, il s'intègre à Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, affiche les métriques système en direct et l'état des services, et prend en charge plus de 100 intégrations tierces pour des widgets de données en temps réel. Son architecture entièrement statique signifie qu'il se charge instantanément et ne nécessite que des ressources serveur minimales.
Le déploiement de Homepage sur votre VPS avec un accès direct au socket Docker crée un tableau de bord dynamique et auto-actualisable qui reflète votre infrastructure en direct — les nouveaux conteneurs apparaissent automatiquement, maintenant votre tableau de bord à jour à mesure que votre stack évolue, sans reconfiguration manuelle.
Caractéristiques principales de Homepage
Docker Découverte automatique
Détecte automatiquement les conteneurs en cours d'exécution via le socket Docker et les ajoute à votre tableau de bord sans saisie manuelle.
Plus de 100 intégrations de services
Affichez les données en direct de Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox et de dizaines d'autres services auto-hébergés populaires directement sur les widgets du tableau de bord.
Configuration basée sur YAML
Versionnez l'intégralité de la configuration de votre tableau de bord dans des fichiers YAML, ce qui facilite grandement sa réplication ou sa migration entre les environnements.
Widgets de ressources système
Les widgets intégrés affichent l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque en temps réel afin que vous puissiez surveiller la santé du serveur depuis votre page d'accueil.
CSS et JS personnalisés
Injecter du CSS et du JavaScript personnalisés pour adapter l'apparence du tableau de bord au-delà des options de thème intégrées.
Pourquoi exécuter Homepage sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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