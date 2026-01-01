Déployer HomeHub en un clic.
Tableau de bord familial sans connexion pour les notes partagées, les listes de courses, les tâches, les calendriers et les dépenses dans une PWA privée unique.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec HomeHub
HomeHub est un utilitaire familial open-source et auto-hébergé qui transforme n'importe quel serveur en un tableau de bord privé pour tous les membres de votre foyer. Conçu pour une utilisation partagée sur un réseau domestique, il est livré sous forme d'application web progressive (PWA) sans connexion, de sorte que tout membre de la famille peut l'ouvrir dans un navigateur, l'enregistrer sur son écran d'accueil et commencer immédiatement à collaborer sur des notes, des listes de courses, des tâches ménagères et un calendrier partagé.
L'auto-hébergement de HomeHub permet de conserver les données du foyer — dépenses, habitudes d'achat, routines familiales et fichiers téléchargés — entièrement sur votre propre VPS, sans synchronisation cloud tierce, suivi ou frais par utilisateur. Les fonctionnalités peuvent être activées individuellement via une simple configuration YAML, de sorte que vous n'activez que les outils que votre famille utilise réellement.
Caractéristiques principales de HomeHub
Liste de courses partagée
Liste de courses collaborative avec des suggestions intelligentes basées sur les entrées précédentes, afin que toute la famille puisse ajouter des articles au fur et à mesure qu'ils manquent.
Suivi des dépenses familiales
Suivez les dépenses du ménage en prenant en charge les factures récurrentes telles que les abonnements, les services publics, le lait ou les journaux, le tout dans un seul registre.
Calendrier et rappels
Un calendrier partagé avec des catégories à code couleur pour les factures, l'école, la santé et les événements familiaux permet à chaque membre du foyer de rester aligné.
Tâches et notes
Un suivi des tâches léger et un tableau de notes partagé permettent aux membres de la famille d'attribuer des tâches et de noter des messages rapides sans applications supplémentaires.
Utilitaires intégrés
Comprend un livre de recettes, un suivi de péremption, un compresseur PDF, un raccourcisseur d'URL, un générateur de codes QR et un téléchargeur de médias dans une seule PWA.
Privé par conception
Aucun système de compte, aucune télémétrie et aucune dépendance au cloud — toutes les données restent au sein de votre VPS et de votre réseau domestique.
Pourquoi exécuter HomeHub sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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