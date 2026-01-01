Déployer Homebridge en une installation en un clic.
Passerelle HomeKit légère qui relie les appareils domotiques non-Apple à Siri et à l'application Apple Maison via des extensions.
Choisissez un forfait VPS pour Homebridge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Homebridge
Homebridge est un serveur Node.js léger qui émule l'API HomeKit d'iOS, permettant le contrôle Siri et l'intégration à l'application Maison pour des milliers d'appareils qui ne prennent pas nativement en charge l'écosystème d'Apple. Avec plus de 2 000 plugins développés par la communauté, il connecte les lumières intelligentes, les thermostats, les caméras et les systèmes de sécurité de marques comme Ring, Nest, TP-Link et Tuya à une expérience HomeKit unifiée.
L'exécution de Homebridge sur un VPS assure une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour vos automatisations HomeKit, quelles que soient les conditions d'alimentation locale ou de réseau, avec une configuration de plugin persistante et un accès à distance fiable depuis n'importe où dans le monde.
Caractéristiques principales de Homebridge
Plus de 2 000 plugins d'appareils
Les plugins communautaires couvrent pratiquement toutes les marques et protocoles de maison intelligente, vous permettant d'ajouter n'importe quel appareil à HomeKit sans remplacer le matériel.
Interface utilisateur de configuration Web
Homebridge Config UI X fournit une interface basée sur navigateur pour l'installation de plugins, la gestion des appareils et la consultation des journaux sans accès en ligne de commande.
Mode Pont Enfant
Isolez les plugins dans des ponts enfants distincts pour éviter qu'un plugin défectueux ne fasse tomber l'ensemble de votre configuration HomeKit.
Mises à jour automatiques des plugins
Découvrez, installez et mettez à jour des plugins directement depuis l'interface utilisateur web pour maintenir les intégrations d'appareils à jour sans sessions SSH manuelles.
Sauvegarde et Restauration
La fonctionnalité de sauvegarde intégrée protège vos configurations de plugin et les données d'appairage HomeKit contre la perte accidentelle.
Pourquoi exécuter Homebridge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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