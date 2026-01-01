Déployer la Galerie d'accueil en un clic.
Galerie photo et vidéo auto-hébergée et accessible via navigateur, avec recherche d'images similaires, reconnaissance faciale et géolocalisation.
Choisissez un forfait VPS pour Home Gallery
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Home Gallery
Home Gallery est une galerie web auto-hébergée open source pour les archives personnelles de photos et de vidéos. Elle indexe vos médias sur disque, extrait les métadonnées EXIF, génère des aperçus multi-résolutions et offre une expérience de navigation rapide à défilement infini qui fonctionne aussi bien sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur de bureau — sans télécharger quoi que ce soit vers un service cloud tiers.
Ce qui la rend différente, c'est la découverte basée sur le contenu. Home Gallery utilise des modèles TensorFlow pour intégrer chaque photo afin de rechercher des images similaires, exécute la détection de visages pour que vous puissiez naviguer par personne, et géocode inversement les coordonnées GPS en noms de lieux lisibles. Les fichiers originaux restent intacts et peuvent même être déplacés hors ligne une fois les aperçus créés, ce qui la rend bien adaptée aux archives à long terme qui s'étendent sur plusieurs disques.
Caractéristiques principales de Home Gallery
Recherche d'images similaires
Choisissez n'importe quelle photo et affichez des clichés visuellement similaires dans l'ensemble de l'archive — trouvez chaque image de coucher de soleil, de plage ou d'animal de compagnie sans étiquetage manuel.
Détection de visages
Les visages sont détectés automatiquement et regroupés, ainsi, parcourir toutes les photos d'une personne se fait en un seul clic au lieu d'une tâche fastidieuse étiquette par étiquette.
Géolocalisation inversée
Les coordonnées GPS dans l'EXIF sont résolues en noms de pays, de villes et de lieux afin que la galerie devienne une carte consultable de l'endroit où chaque photo a été prise.
Langage de requête expressif
Filtrez la bibliothèque avec les opérateurs et, ou, et non à travers les étiquettes, les dates, les lieux, les visages et les métadonnées de l'appareil photo pour créer des vues enregistrées précises.
Prise en charge des sources hors ligne
Une fois les aperçus extraits, le disque original peut rester hors ligne — parfait pour les archives réparties sur des disques externes qui ne sont pas toujours montés.
PWA galerie mobile
Une application web progressive installable offre une expérience de navigation similaire à celle d'une application sur les téléphones et les tablettes, sans aucune installation native ni boutique d'applications.
Pourquoi exécuter Home Gallery sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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