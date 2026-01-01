Home Gallery est une galerie web auto-hébergée open source pour les archives personnelles de photos et de vidéos. Elle indexe vos médias sur disque, extrait les métadonnées EXIF, génère des aperçus multi-résolutions et offre une expérience de navigation rapide à défilement infini qui fonctionne aussi bien sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur de bureau — sans télécharger quoi que ce soit vers un service cloud tiers.

Ce qui la rend différente, c'est la découverte basée sur le contenu. Home Gallery utilise des modèles TensorFlow pour intégrer chaque photo afin de rechercher des images similaires, exécute la détection de visages pour que vous puissiez naviguer par personne, et géocode inversement les coordonnées GPS en noms de lieux lisibles. Les fichiers originaux restent intacts et peuvent même être déplacés hors ligne une fois les aperçus créés, ce qui la rend bien adaptée aux archives à long terme qui s'étendent sur plusieurs disques.