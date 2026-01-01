Déployer Homarr en un clic.
Tableau de bord de serveur moderne et personnalisable pour organiser et surveiller tous vos services auto-hébergés en un seul endroit.
Choisissez un forfait VPS pour Homarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Homarr
Homarr est un tableau de bord épuré et open-source, conçu pour vous offrir une interface unique pour toutes vos applications auto-hébergées. Plutôt que de mettre en favoris des dizaines d'URL de services, Homarr les présente sous forme de tuiles organisées avec des indicateurs de statut en direct, une fonction de recherche et des actions rapides — le tout depuis une seule page.
Déployer Homarr sur votre propre VPS signifie que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément sur le réseau local et peut s'intégrer directement avec Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution et afficher leur état de santé en temps réel.
Caractéristiques principales de Homarr
Organisation de services
Regroupez les applications dans des tableaux et des catégories personnalisés afin que chaque service soit accessible en un clic.
Intégration Docker
Détecter automatiquement les conteneurs en cours d'exécution et afficher leur statut, leur état de santé et leur utilisation des ressources sans configuration manuelle.
Surveillance du statut
Pinger les services à intervalles réguliers et afficher en direct les indicateurs de disponibilité directement sur chaque tuile.
Mise en page personnalisable
L'éditeur de grille par glisser-déposer vous permet de redimensionner, de réorganiser et de mettre en forme les tuiles pour les adapter à votre flux de travail.
Rechercher et marque-pages
Recherche instantanée dans tous les services configurés et sur le web, avec des raccourcis clavier pour les utilisateurs avancés.
Prise en charge multi-utilisateur
Créez des comptes séparés avec des autorisations basées sur les rôles afin que chaque membre de l'équipe ne voie que ce dont il a besoin.
Pourquoi exécuter Homarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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