Déployer Haven avec une installation en un clic.
Plateforme de blog auto-hébergée privée pour les journaux personnels, les nouvelles de la famille et l'écriture partagée uniquement avec les personnes que vous invitez.
Choisissez un forfait VPS pour Haven
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Haven
Haven est une application de blog personnel open-source construite sur Ruby on Rails pour les écrivains qui souhaitent un espace privé à partager avec leurs amis et leur famille plutôt qu'avec l'internet public. Il n'y a pas d'auto-inscription, pas de publicités, pas de traqueurs et pas de flux algorithmique — seules les personnes pour lesquelles vous créez des comptes peuvent lire vos publications.
L'auto-hébergement de Haven sur votre propre VPS garde vos entrées de journal, photos et liste d'abonnés entièrement sous votre contrôle, avec un éditeur Markdown, un lecteur RSS intégré et une réduction d'image optimisée pour une lecture à faible bande passante.
Caractéristiques principales de Haven
Privé par défaut
Pas d'auto-inscription signifie que seuls les lecteurs invités peuvent voir vos publications, photos et commentaires — idéal pour les blogs familiaux et les journaux personnels.
Éditeur Markdown
Rédigez des articles en markdown avec prévisualisation en direct, des images, vidéos et audio intégrés rendus directement dans l'éditeur.
Lecteur RSS intégré
Suivez d'autres blogs Haven et des flux publics depuis votre propre tableau de bord sans lecteur de flux séparé.
Flux RSS privés
Chaque lecteur invité reçoit une URL RSS personnelle authentifiée afin qu'il puisse s'abonner dans n'importe quel lecteur de flux sans exposer votre blog publiquement.
Économe en bande passante
Les images téléchargées sont automatiquement redimensionnées et l'interface est fournie sans frameworks JavaScript, ce qui permet aux pages de rester rapides sur les réseaux lents.
Thèmes personnalisables
Injectez des CSS et des polices personnalisés directement depuis l'administration pour correspondre à votre style personnel sans avoir à dupliquer le code source.
Pourquoi exécuter Haven sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.