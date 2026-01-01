Déployer Grist en un clic.
Hybride tableur-base de données open source comme alternative auto-hébergée à Airtable.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Grist
Grist est une feuille de calcul relationnelle open source qui combine la familiarité des feuilles de calcul avec la puissance des bases de données. Les équipes l'utilisent pour organiser les données, créer des vues personnalisées, des tableaux de bord et concevoir des applications interactives sans écrire de code, ce qui en fait une alternative auto-hébergée polyvalente à Airtable.
Avec des formules Python, des contrôles d'accès granulaires, une API REST et des widgets personnalisés, Grist permet aux utilisateurs techniques et non techniques de créer des applications de données sophistiquées. Ce template inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable, Redis pour la mise en cache des performances et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé de l'équipe.
Caractéristiques principales de Grist
Modèle de données relationnel
Liez des tableaux avec des références et des recherches comme une base de données tout en conservant l'expérience d'édition familière d'une feuille de calcul.
Formules Python
Utilisez Python dans son intégralité pour les calculs et les transformations de données, plutôt que les langages de formule de feuille de calcul limités.
Vues personnalisées et Mises en page
Créez des vues de cartes, des graphiques, des calendriers et des mises en page de widgets personnalisées pour visualiser et interagir avec vos données de toutes les manières possibles.
Contrôles d'accès granulaires
Définissez les autorisations au niveau du document, du tableau, de la colonne et de la ligne pour un contrôle précis de la collaboration d'équipe et de la visibilité des données.
Intégration de l'API REST
L'accès complet à l'API permet la lecture, l'écriture et l'automatisation des opérations de données pour une intégration transparente avec des outils externes.
Pourquoi exécuter Grist sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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