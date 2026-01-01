Déploiement de Grimmory en un clic.
Gestionnaire de bibliothèque numérique auto-hébergé pour les livres électroniques, les bandes dessinées et les livres audio avec métadonnées automatiques et un lecteur intégré.
Choisissez un forfait VPS pour Grimmory
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Grimmory
Grimmory est un gestionnaire de collection de livres auto-hébergé complet qui transforme les fichiers numériques éparpillés en une bibliothèque magnifiquement organisée. Il prend en charge les ebooks (EPUB, MOBI, AZW), les PDF, les bandes dessinées (CBZ, CBR) et les livres audio (M4B, MP3), et récupère automatiquement les titres, couvertures, descriptions et genres de Google Books, Open Library et Amazon dès que les fichiers sont ajoutés.
L'auto-hébergement sur votre VPS élimine les quotas de stockage, le verrouillage de plateforme et la surveillance de contenu courants avec les services d'ebooks commerciaux. Toute votre bibliothèque — ainsi que la progression de lecture, les surlignages et les comptes multi-utilisateurs — reste sur le matériel que vous possédez, accessible depuis n'importe quel navigateur ou synchronisée avec les liseuses Kobo via OPDS.
Caractéristiques principales de Grimmory
Enrichissement automatique des métadonnées
Les illustrations de couverture, les informations sur l'auteur, les descriptions et les genres sont automatiquement récupérés depuis Google Books, Open Library et Amazon lors de l'importation de livres.
Lecteur multi-format intégré
Lisez les fichiers EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ et CBR directement dans le navigateur avec des thèmes personnalisables, des tailles de police et un suivi de la progression de la lecture.
Kobo & Synchronisation OPDS
Synchronisez votre bibliothèque et votre position de lecture avec les liseuses Kobo et toute application compatible OPDS pour une lecture hors ligne fluide sur des appareils dédiés.
BookDrop Auto-importation
Déposez de nouveaux fichiers dans un dossier surveillé et Grimmory les importe automatiquement — aucune importation manuelle ni saisie de métadonnées n'est requise.
Support multi-utilisateur
Créez des comptes individuels avec des historiques de lecture et des niveaux d'autorisation distincts, ce qui rend Grimmory idéal pour les familles et les groupes de lecture partageant une seule bibliothèque.
Pourquoi exécuter Grimmory sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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