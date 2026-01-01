GreptimeDB est une base de données d'observabilité open-source construite en Rust qui stocke les métriques, les logs et les traces sous forme d'événements larges dans un moteur colonnaire unique. Une seule base de données remplace le trio typique Prometheus, Loki et Elasticsearch, vous permettant de JOINDRE les signaux en SQL et de servir les tableaux de bord, les alertes et les agents d'IA à partir d'un seul backend au lieu de trois.

L'auto-hébergement de GreptimeDB sur votre propre VPS garde la télémétrie à haute cardinalité sous votre contrôle sans facturation SaaS par point de données, et la même instance prend en charge les protocoles Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL et InfluxDB line protocol — ainsi les collecteurs et tableaux de bord existants se connectent sans réécritures.