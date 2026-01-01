Déployer GreptimeDB en un clic.
Base de données d'observabilité unifiée open source pour les métriques, les journaux et les traces avec SQL et PromQL sur un moteur unique.
Choisissez un forfait VPS pour GreptimeDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GreptimeDB
GreptimeDB est une base de données d'observabilité open-source construite en Rust qui stocke les métriques, les logs et les traces sous forme d'événements larges dans un moteur colonnaire unique. Une seule base de données remplace le trio typique Prometheus, Loki et Elasticsearch, vous permettant de JOINDRE les signaux en SQL et de servir les tableaux de bord, les alertes et les agents d'IA à partir d'un seul backend au lieu de trois.
L'auto-hébergement de GreptimeDB sur votre propre VPS garde la télémétrie à haute cardinalité sous votre contrôle sans facturation SaaS par point de données, et la même instance prend en charge les protocoles Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL et InfluxDB line protocol — ainsi les collecteurs et tableaux de bord existants se connectent sans réécritures.
Caractéristiques principales de GreptimeDB
Modèle de données unifié
Stockez les métriques, les journaux et les traces sous forme d'événements larges horodatés dans un moteur de colonne unique et joignez les signaux avec du SQL simple.
SQL et PromQL
Interrogez les mêmes données avec SQL pour l'analyse et PromQL pour les règles d'alerte Grafana — aucun calque de requête ou niveau de traduction séparé n'est nécessaire.
OpenTelemetry natif
Ingérer OTLP directement pour les métriques, les logs et les traces, sans sidecars d'exportation ni SDKs spécifiques aux fournisseurs entre vos services et la base de données.
Prise en charge étendue des protocoles
Accepter l'écriture à distance Prometheus, le protocole de ligne InfluxDB, les requêtes push Loki, et les clients MySQL ou PostgreSQL sur la même instance pour des migrations directes.
Tableau de bord web intégré
Explorez les tables, exécutez des requêtes SQL et PromQL, et inspectez l'état du cluster depuis une interface web intégrée sans installer de frontend séparé.
Stockage d'objets prêt
Configurer S3, GCS ou Azure Blob comme stockage principal avec un cache de disque local pour réduire les coûts de rétention à long terme sur la télémétrie à volume élevé.
Pourquoi exécuter GreptimeDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.