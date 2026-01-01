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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Gramps Web

Gramps Web est l'interface web collaborative de Gramps, la plateforme de généalogie open-source la plus utilisée. Elle transforme votre base de données d'arbre généalogique privé en une application web multi-utilisateur — accessible depuis n'importe quel navigateur — complète avec des graphiques interactifs, des cartes, une recherche en texte intégral et des outils d'analyse ADN. Contrairement aux services de généalogie en nuage qui monétisent vos données d'histoire familiale, Gramps Web fonctionne entièrement sur votre propre VPS, gardant chaque enregistrement d'ancêtre, document et photo sous votre contrôle total.

Gramps Web utilise le format de base de données natif de Gramps, de sorte que les données Gramps de bureau existantes s'importent directement et les modifications effectuées via l'interface web se synchronisent avec l'application de bureau. Le premier utilisateur à s'inscrire devient le propriétaire et l'administrateur de l'arbre.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Gramps Web

Arbres généalogiques interactifs

Les graphiques en éventail, les vues d'ascendance, les arbres de descendance et les visualisations chronologiques offrent différentes perspectives sur votre histoire familiale dans le navigateur.

Recherche en texte intégral

Recherchez instantanément chaque personne, lieu, événement, source et note dans votre arbre — y compris le contenu des documents et médias joints.

Synchronisation de bureau

Utilise le format de base de données natif de Gramps pour une synchronisation bidirectionnelle avec l'application de bureau Gramps, afin que les modifications web et de bureau restent synchronisées.

Collaboration multi-utilisateur

Invitez les membres de votre famille avec des autorisations basées sur les rôles — les éditeurs peuvent ajouter des enregistrements tandis que les lecteurs ne peuvent que les consulter, ce qui permet de garder vos données organisées.

Outils d'analyse ADN

Navigateur de chromosomes, visualisation des segments d'ADN partagés et gestion des kits pour l'intégration des données de généalogie génétique aux côtés des registres traditionnels.

Pourquoi exécuter Gramps Web sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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