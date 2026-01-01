Gopeed est un gestionnaire de téléchargement open-source et ultra-rapide qui accélère les transferts en divisant chaque fichier en plusieurs connexions simultanées. Il prend en charge nativement les liens HTTP, HTTPS, BitTorrent et magnet, et son système d'extensions vous permet d'ajouter la prise en charge de sites et protocoles supplémentaires. Basé sur un moteur Go et doté d'une interface web épurée, Gopeed fonctionne de la même manière partout et est entièrement géré depuis votre navigateur.

Héberger Gopeed sur votre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent à la vitesse de la bande passante du centre de données et se terminent en arrière-plan, indépendamment de votre appareil local ou de votre connexion. Les fichiers terminés sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et vous gardez un contrôle total sur votre historique de téléchargement et vos données sans dépendre d'extensions de navigateur ou de services de téléchargement commerciaux.