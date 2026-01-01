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Gestionnaire de téléchargement multi-protocole à haute vitesse prenant en charge HTTP, BitTorrent et les liens magnet depuis n'importe quel navigateur web.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Gopeed

Gopeed est un gestionnaire de téléchargement open-source et ultra-rapide qui accélère les transferts en divisant chaque fichier en plusieurs connexions simultanées. Il prend en charge nativement les liens HTTP, HTTPS, BitTorrent et magnet, et son système d'extensions vous permet d'ajouter la prise en charge de sites et protocoles supplémentaires. Basé sur un moteur Go et doté d'une interface web épurée, Gopeed fonctionne de la même manière partout et est entièrement géré depuis votre navigateur.

Héberger Gopeed sur votre VPS signifie que les téléchargements s'effectuent à la vitesse de la bande passante du centre de données et se terminent en arrière-plan, indépendamment de votre appareil local ou de votre connexion. Les fichiers terminés sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et vous gardez un contrôle total sur votre historique de téléchargement et vos données sans dépendre d'extensions de navigateur ou de services de téléchargement commerciaux.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Gopeed

Accélération multi-connexion

Divise chaque téléchargement en plusieurs connexions parallèles pour utiliser toute la bande passante disponible et terminer plus rapidement.

Soutien multi-protocole

Téléchargez via HTTP, HTTPS, BitTorrent et les liens magnet à partir d'une interface unifiée unique.

Système d'extension

Installez des extensions pour ajouter la prise en charge de nouveaux sites, protocoles et comportements de téléchargement personnalisés.

Gestion basée sur navigateur

Mettez en file d'attente, surveillez et contrôlez chaque téléchargement depuis n'importe quel appareil avec un navigateur web — aucune installation de client requise.

Vitesses de téléchargement du centre de données

Les téléchargements s'exécutent sur votre VPS à pleine bande passante du serveur, libérant ainsi votre appareil local et votre connexion internet.

Pourquoi exécuter Gopeed sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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