Déployer Gokapi en un clic.
Serveur de partage de fichiers léger auto-hébergé avec liens expirables, protection par mot de passe et backend S3 optionnel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Gokapi
Gokapi est un serveur de partage de fichiers auto-hébergé open-source, modelé d'après Firefox Send, désormais abandonné. Il vous permet de télécharger des fichiers via une interface utilisateur web et de distribuer des liens de téléchargement courts et expirables — idéal pour un partage unique lorsque le destinataire n'a pas de compte sur votre plateforme. Le stockage peut être un disque local ou n'importe quel compartiment compatible S3, et chaque lien prend en charge une expiration configurable, des limites de téléchargement et des mots de passe optionnels.
L'auto-hébergement de Gokapi sur votre propre VPS maintient le contenu partagé et les journaux d'accès des destinataires au sein de votre propre infrastructure plutôt que sur un service de téléchargement SaaS. Le binaire Go unique maintient l'empreinte minimale, et contrairement aux plateformes de partage de fichiers publiques, il n'y a pas de canaux d'abus annoncés — seules les personnes à qui vous envoyez un lien peuvent voir ce que vous avez téléchargé.
Caractéristiques principales de Gokapi
Liens de partage à expiration
Chaque fichier téléchargé obtient une URL courte avec une expiration configurable par durée ou par nombre de téléchargements, de sorte que les liens cessent de fonctionner après que le destinataire les a récupérés.
Liens protégés par mot de passe
Protégez éventuellement les téléchargements par un mot de passe par lien afin que même les URL divulguées ne puissent pas être ouvertes sans le secret.
Stockage local ou S3
Stockez les fichiers sur le volume local ou dirigez Gokapi vers n'importe quel compartiment compatible S3 (AWS, Backblaze, MinIO) pour un stockage élastique et durable.
Chiffrement de bout en bout
Le chiffrement côté client facultatif garantit que le serveur ne voit jamais le texte en clair pour les téléversements partagés via des liens chiffrés de bout en bout à usage unique.
Comptes multi-utilisateurs
Créez des comptes d'utilisateur distincts afin que plusieurs membres du personnel ou de la famille partagent une seule instance avec des historiques de téléchargement isolés.
API et CLI
Téléverser par programme via l'API REST ou l'interface de ligne de commande (CLI) officielle pour livrer les artefacts de build, les bundles de logs et les sorties d'automatisation.
Pourquoi exécuter Gokapi sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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