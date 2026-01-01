Déployer GitBucket en un clic.
Plateforme Git open source auto-hébergée avec une interface de style GitHub, propulsée par la JVM.
Choisissez un forfait VPS pour GitBucket
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GitBucket
GitBucket est une plateforme Git open-source basée sur Scala qui offre une expérience familière de type GitHub sur une infrastructure que vous contrôlez. Elle regroupe l'hébergement de dépôts, les requêtes de tirage (pull requests), les problèmes (issues), les wikis et un modèle de compte qui reflète les conventions de GitHub, afin que les équipes existantes l'adoptent sans formation supplémentaire.
Fonctionnant sur la JVM avec une base de données H2 intégrée prête à l'emploi, GitBucket n'a pas besoin de services externes pour démarrer et évolue grâce à des plugins pour l'authentification LDAP, les intégrations CI et les bases de données externes. L'auto-hébergement maintient le code source, les jetons d'accès et l'historique d'audit à l'intérieur de votre VPS au lieu d'un SaaS tiers.
Caractéristiques principales de GitBucket
Flux de travail à la GitHub
Les dépôts, les requêtes de tirage, les problèmes et les jalons correspondent directement aux conventions de GitHub afin que les contributeurs restent productifs dès le premier jour.
Écosystème de plugins
Les plugins officiels et communautaires étendent GitBucket avec des runners CI, des notifications, la recherche de code et des fournisseurs d'authentification.
Accès Git SSH et HTTPS
Les développeurs poussent et tirent via Git standard sur HTTPS ou SSH sur un port dédié pour les outils clients normaux.
Wiki et problèmes intégrés
Chaque dépôt est livré avec un wiki et un suivi complet des problèmes, permettant de conserver la documentation et le travail de projet à côté du code.
Portabilité basée sur la JVM
L'application Scala à WAR unique fonctionne partout où la JVM le fait, rendant les mises à niveau et les sauvegardes prévisibles sur n'importe quel VPS.
Pourquoi exécuter GitBucket sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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