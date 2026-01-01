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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec GitBucket

GitBucket est une plateforme Git open-source basée sur Scala qui offre une expérience familière de type GitHub sur une infrastructure que vous contrôlez. Elle regroupe l'hébergement de dépôts, les requêtes de tirage (pull requests), les problèmes (issues), les wikis et un modèle de compte qui reflète les conventions de GitHub, afin que les équipes existantes l'adoptent sans formation supplémentaire.

Fonctionnant sur la JVM avec une base de données H2 intégrée prête à l'emploi, GitBucket n'a pas besoin de services externes pour démarrer et évolue grâce à des plugins pour l'authentification LDAP, les intégrations CI et les bases de données externes. L'auto-hébergement maintient le code source, les jetons d'accès et l'historique d'audit à l'intérieur de votre VPS au lieu d'un SaaS tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de GitBucket

Flux de travail à la GitHub

Les dépôts, les requêtes de tirage, les problèmes et les jalons correspondent directement aux conventions de GitHub afin que les contributeurs restent productifs dès le premier jour.

Écosystème de plugins

Les plugins officiels et communautaires étendent GitBucket avec des runners CI, des notifications, la recherche de code et des fournisseurs d'authentification.

Accès Git SSH et HTTPS

Les développeurs poussent et tirent via Git standard sur HTTPS ou SSH sur un port dédié pour les outils clients normaux.

Wiki et problèmes intégrés

Chaque dépôt est livré avec un wiki et un suivi complet des problèmes, permettant de conserver la documentation et le travail de projet à côté du code.

Portabilité basée sur la JVM

L'application Scala à WAR unique fonctionne partout où la JVM le fait, rendant les mises à niveau et les sauvegardes prévisibles sur n'importe quel VPS.

Pourquoi exécuter GitBucket sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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