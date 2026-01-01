GIMP (GNU Image Manipulation Program) est un éditeur de graphiques raster gratuit et open source avec un ensemble de fonctionnalités comparable aux outils commerciaux. Il gère la retouche photo, la correction des couleurs, la composition basée sur les calques, la peinture numérique et la conception graphique dans une seule application. Ce modèle exécute GIMP dans un bureau accessible via un navigateur via KasmVNC, de sorte que votre environnement d'édition complet est accessible depuis n'importe quel appareil sans rien installer localement.

Héberger GIMP sur un VPS signifie que vos pinceaux personnalisés, scripts et fichiers de projet sont toujours disponibles depuis n'importe quelle machine. Des ressources CPU et RAM dédiées gèrent les grandes toiles et les tâches d'exportation par lots qui mettraient à rude épreuve un appareil local de faible spécification.