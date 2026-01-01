Déployer GIMP en un clic.
Éditeur d'images professionnel open-source accessible depuis n'importe quel navigateur via une interface de bureau à distance.
Choisissez un forfait VPS pour GIMP
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) est un éditeur de graphiques raster gratuit et open source avec un ensemble de fonctionnalités comparable aux outils commerciaux. Il gère la retouche photo, la correction des couleurs, la composition basée sur les calques, la peinture numérique et la conception graphique dans une seule application. Ce modèle exécute GIMP dans un bureau accessible via un navigateur via KasmVNC, de sorte que votre environnement d'édition complet est accessible depuis n'importe quel appareil sans rien installer localement.
Héberger GIMP sur un VPS signifie que vos pinceaux personnalisés, scripts et fichiers de projet sont toujours disponibles depuis n'importe quelle machine. Des ressources CPU et RAM dédiées gèrent les grandes toiles et les tâches d'exportation par lots qui mettraient à rude épreuve un appareil local de faible spécification.
Caractéristiques principales de GIMP
Accès via navigateur
Accédez à un espace de travail GIMP complet depuis n'importe quel navigateur moderne via KasmVNC — aucune installation locale requise sur aucun appareil.
Outils de retouche avancés
Retouche photo professionnelle, correction des couleurs, mappage des tons et outils de retouche pour les photographes et les designers.
Composition de calques
Édition basée sur les calques avec des masques, des modes de fusion et le regroupement pour des compositions d'images complexes.
Automatisation de scripts
Les scripts Script-Fu et Python-Fu automatisent les tâches répétitives et permettent le traitement par lots de grands ensembles d'images.
Prise en charge de nombreux formats
Ouvrez, modifiez et exportez des centaines de formats de fichier, y compris PSD, TIFF, WebP et RAW, sans outils de conversion.
Pourquoi exécuter GIMP sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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