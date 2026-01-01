Ghostfolio est un tableau de bord open source de finances personnelles qui consolide votre portefeuille d'investissement sur plusieurs classes d'actifs — actions, ETF, cryptomonnaies, et plus encore — en une seule vue unifiée. Il offre des analyses de performance détaillées, des rendements pondérés dans le temps et des données de marché en temps réel, sans envoyer vos données financières à des services tiers.

L'auto-hébergement de Ghostfolio sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos informations financières sensibles. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance des données et Redis pour la mise en cache, garantissant des calculs de portefeuille rapides et des performances fiables à mesure que votre historique de transactions s'allonge.