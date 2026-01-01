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Tableau de bord de gestion de patrimoine open source et axé sur la confidentialité pour suivre les investissements en actions, ETF et cryptomonnaies.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Ghostfolio

Ghostfolio est un tableau de bord open source de finances personnelles qui consolide votre portefeuille d'investissement sur plusieurs classes d'actifs — actions, ETF, cryptomonnaies, et plus encore — en une seule vue unifiée. Il offre des analyses de performance détaillées, des rendements pondérés dans le temps et des données de marché en temps réel, sans envoyer vos données financières à des services tiers.

L'auto-hébergement de Ghostfolio sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos informations financières sensibles. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance des données et Redis pour la mise en cache, garantissant des calculs de portefeuille rapides et des performances fiables à mesure que votre historique de transactions s'allonge.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Ghostfolio

Suivi multi-actifs

Surveillez les actions, les ETF, les cryptomonnaies, les obligations et les actifs alternatifs dans un tableau de bord de portefeuille unifié.

Analyse des performances

Des rendements détaillés pondérés dans le temps, le taux de rendement interne et les métriques de performance annualisées vous aident à évaluer vos décisions d'investissement.

Conception axée sur la confidentialité

Toutes les données financières restent sur votre propre serveur — aucun accès cloud tiers à votre portefeuille ou à l'historique de vos transactions.

Suivi des dividendes

Suivez les revenus de dividendes et les distributions pour l'ensemble de vos avoirs, avec des rapports de revenus et des calculs de rendement.

Importation CSV

Importez des transactions à partir de fichiers CSV et de diverses plateformes de courtage pour intégrer rapidement l'historique de votre portefeuille existant.

Pourquoi exécuter Ghostfolio sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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