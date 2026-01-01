Déployer Ghostfolio en un clic.
Tableau de bord de gestion de patrimoine open source et axé sur la confidentialité pour suivre les investissements en actions, ETF et cryptomonnaies.
Choisissez un forfait VPS pour Ghostfolio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ghostfolio
Ghostfolio est un tableau de bord open source de finances personnelles qui consolide votre portefeuille d'investissement sur plusieurs classes d'actifs — actions, ETF, cryptomonnaies, et plus encore — en une seule vue unifiée. Il offre des analyses de performance détaillées, des rendements pondérés dans le temps et des données de marché en temps réel, sans envoyer vos données financières à des services tiers.
L'auto-hébergement de Ghostfolio sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos informations financières sensibles. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance des données et Redis pour la mise en cache, garantissant des calculs de portefeuille rapides et des performances fiables à mesure que votre historique de transactions s'allonge.
Caractéristiques principales de Ghostfolio
Suivi multi-actifs
Surveillez les actions, les ETF, les cryptomonnaies, les obligations et les actifs alternatifs dans un tableau de bord de portefeuille unifié.
Analyse des performances
Des rendements détaillés pondérés dans le temps, le taux de rendement interne et les métriques de performance annualisées vous aident à évaluer vos décisions d'investissement.
Conception axée sur la confidentialité
Toutes les données financières restent sur votre propre serveur — aucun accès cloud tiers à votre portefeuille ou à l'historique de vos transactions.
Suivi des dividendes
Suivez les revenus de dividendes et les distributions pour l'ensemble de vos avoirs, avec des rapports de revenus et des calculs de rendement.
Importation CSV
Importez des transactions à partir de fichiers CSV et de diverses plateformes de courtage pour intégrer rapidement l'historique de votre portefeuille existant.
Pourquoi exécuter Ghostfolio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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