Déployer Fusion RSS en un clic.
Lecteur RSS léger auto-hébergé avec une interface web épurée, des raccourcis clavier et la prise en charge de l'API Fever.
Choisissez un forfait VPS pour Fusion RSS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Fusion RSS
Fusion est un lecteur RSS open-source minimaliste écrit en Go qui se concentre sur un flux de lecture rapide et sans distraction. Il analyse les flux RSS et Atom, découvre automatiquement les flux à partir des URL de sites web, et organise les abonnements en groupes tout en suivant l'état non lu, les marque-pages et la recherche en texte intégral dans votre bibliothèque.
L'auto-hébergement de Fusion sur votre VPS maintient votre liste d'abonnements et votre historique de lecture à l'écart des services tiers, et sa compatibilité avec l'API Fever permet aux clients mobiles natifs comme Reeder, Unread et FeedMe de se synchroniser avec votre propre instance au lieu d'un agrégateur cloud.
Caractéristiques principales de Fusion RSS
Support API Fever
Synchronisez les articles avec des clients natifs iOS, Android et de bureau tels que Reeder, Unread et FeedMe via l'API intégrée compatible Fever.
Lecteur piloté par le clavier
Les raccourcis de type Google Reader vous permettent de trier des centaines d'articles par session sans quitter le clavier.
Auto-découverte de flux
Collez n'importe quelle URL de site web et Fusion localise automatiquement le flux RSS ou Atom, avec une organisation par groupes pour des listes d'abonnement ordonnées.
PWA réactive
L'application web progressive installable offre une expérience de lecture native sur les téléphones, les tablettes et les navigateurs de bureau.
Authentification unique OIDC
L'intégration optionnelle d'OpenID Connect vous permet de vous authentifier auprès de Keycloak, Authelia, ou de tout fournisseur d'identité compatible.
Pas de surcharge d'IA
Omet délibérément les fonctionnalités de résumé et de recommandation par IA pour maintenir le lecteur concentré, léger et prévisible.
Pourquoi exécuter Fusion RSS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web