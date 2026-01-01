Déployer Fusio en une installation en un clic.
Plateforme de gestion d'API open source pour créer, exploiter et monétiser des API avec un portail développeur visuel.
Choisissez un forfait VPS pour Fusio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Fusio
Fusio est une plateforme de gestion d'API auto-hébergée et open-source qui agit à la fois comme une passerelle API et un constructeur de backend. Elle vous permet d'exposer des tables de base de données, des microservices ou une logique personnalisée en tant qu'API REST sans écrire de code passe-partout — prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, et plus encore. Un portail développeur intégré offre aux développeurs externes un accès en libre-service, la gestion des clés API et une documentation OpenAPI en direct, tandis que les plans d'abonnement et la limitation de débit facilitent la monétisation de vos API.
Avec la prise en charge native du protocole de contexte de modèle (MCP), Fusio peut également servir de hub d'intégration pour les agents d'IA, connectant vos données et services directement aux flux de travail LLM. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le trafic API et la logique métier sous votre contrôle.
Caractéristiques principales de Fusio
Base de données vers API
Exposez MySQL, PostgreSQL, MongoDB et d'autres sources de données sous forme d'API REST gouvernées sans écrire de code répétitif.
Portail des développeurs
Offrez aux développeurs externes un accès API en libre-service, la gestion des clés et une documentation OpenAPI en direct dans un portail personnalisé.
Monétisation des API
Créez des plans d'abonnement et des niveaux de limitation de débit pour facturer l'utilisation de l'API avec des quotas configurables et une intégration de la facturation.
Intégration MCP
Connectez vos API directement aux flux de travail des agents IA via la prise en charge native du protocole de contexte de modèle pour l'intégration d'outils LLM.
Génération de SDK
Générer automatiquement des SDK clients pour tous les principaux langages de programmation afin d'accélérer les intégrations d'API tierces.
Pourquoi exécuter Fusio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.