Frigate est un enregistreur vidéo réseau open-source conçu autour de la détection d'objets en temps réel. Il analyse en continu les flux de vos caméras IP, identifie les personnes, les voitures, les animaux et autres objets sur place, et n'enregistre ou n'alerte que lorsque quelque chose de significatif se produit réellement au lieu de sur chaque pixel de mouvement.

Comme chaque image est traitée sur votre propre serveur, les séquences ne quittent jamais la machine que vous contrôlez, sans abonnement cloud, sans frais par caméra et sans fournisseur qui décide de la durée de conservation de vos enregistrements. Frégate fonctionne avec n'importe quelle caméra qui fournit un flux RTSP, stocke les enregistrements sur disque local et s'intègre avec Home Assistant et MQTT pour les automatisations.