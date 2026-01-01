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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Frigate

Frigate est un enregistreur vidéo réseau open-source conçu autour de la détection d'objets en temps réel. Il analyse en continu les flux de vos caméras IP, identifie les personnes, les voitures, les animaux et autres objets sur place, et n'enregistre ou n'alerte que lorsque quelque chose de significatif se produit réellement au lieu de sur chaque pixel de mouvement.

Comme chaque image est traitée sur votre propre serveur, les séquences ne quittent jamais la machine que vous contrôlez, sans abonnement cloud, sans frais par caméra et sans fournisseur qui décide de la durée de conservation de vos enregistrements. Frégate fonctionne avec n'importe quelle caméra qui fournit un flux RTSP, stocke les enregistrements sur disque local et s'intègre avec Home Assistant et MQTT pour les automatisations.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Frigate

Détection locale de l'IA

Les objets sont identifiés sur votre propre matériel en temps réel, de sorte que la détection continue à fonctionner même lorsque la connexion internet ne fonctionne pas.

Moins de fausses alertes

Les enregistrements et les notifications sont déclenchés par des personnes, des voitures ou des animaux réels plutôt que par des ombres, de la pluie ou des phares qui passent.

Enregistrement et examen continus

Les enregistrements 24 heures sur 24 côtoient une chronologie des événements détectés, de sorte que vous pouvez sauter directement au moment qui compte.

Fonctionne avec n'importe quelle caméra

Connectez des caméras de n'importe quelle marque sur RTSP au lieu d'être verrouillées dans un seul fabricant ou service cloud.

Intégration Home Assistant

Les détections sont publiées sur MQTT afin que les lumières, sirènes et autres domotiques intelligentes puissent réagir dès que quelque chose est vu.

Restreaming intégré

Le restreamer go2rtc fourni tire chaque caméra une fois et la partage avec chaque spectateur, maintenant la charge hors de la caméra elle-même.

Pourquoi exécuter Frigate sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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