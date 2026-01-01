Déployez Frégate en un clic.
Enregistreur vidéo réseau open source avec détection d'objets IA locaux en temps réel pour vos caméras IP.
Choisissez un forfait VPS pour Frigate
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Frigate
Frigate est un enregistreur vidéo réseau open-source conçu autour de la détection d'objets en temps réel. Il analyse en continu les flux de vos caméras IP, identifie les personnes, les voitures, les animaux et autres objets sur place, et n'enregistre ou n'alerte que lorsque quelque chose de significatif se produit réellement au lieu de sur chaque pixel de mouvement.
Comme chaque image est traitée sur votre propre serveur, les séquences ne quittent jamais la machine que vous contrôlez, sans abonnement cloud, sans frais par caméra et sans fournisseur qui décide de la durée de conservation de vos enregistrements. Frégate fonctionne avec n'importe quelle caméra qui fournit un flux RTSP, stocke les enregistrements sur disque local et s'intègre avec Home Assistant et MQTT pour les automatisations.
Caractéristiques principales de Frigate
Détection locale de l'IA
Les objets sont identifiés sur votre propre matériel en temps réel, de sorte que la détection continue à fonctionner même lorsque la connexion internet ne fonctionne pas.
Moins de fausses alertes
Les enregistrements et les notifications sont déclenchés par des personnes, des voitures ou des animaux réels plutôt que par des ombres, de la pluie ou des phares qui passent.
Enregistrement et examen continus
Les enregistrements 24 heures sur 24 côtoient une chronologie des événements détectés, de sorte que vous pouvez sauter directement au moment qui compte.
Fonctionne avec n'importe quelle caméra
Connectez des caméras de n'importe quelle marque sur RTSP au lieu d'être verrouillées dans un seul fabricant ou service cloud.
Intégration Home Assistant
Les détections sont publiées sur MQTT afin que les lumières, sirènes et autres domotiques intelligentes puissent réagir dès que quelque chose est vu.
Restreaming intégré
Le restreamer go2rtc fourni tire chaque caméra une fois et la partage avec chaque spectateur, maintenant la charge hors de la caméra elle-même.
Pourquoi exécuter Frigate sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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