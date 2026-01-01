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4 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec FreshRSS

FreshRSS est un agrégateur de flux RSS et Atom gratuit et auto-hébergé qui regroupe toutes vos sources d'information dans une interface de lecture unique et rapide. Conçu en PHP et nécessitant des ressources minimales, il prend en charge les déploiements multi-utilisateurs, les raccourcis clavier étendus, le filtrage avancé et la récupération du contenu complet des articles — vous n'avez donc jamais à visiter chaque source individuellement. Sa conception réactive pour mobile et sa compatibilité API avec des lecteurs tiers comme Reeder et NetNewsWire en font un remplacement complet pour les services abandonnés comme Google Reader.

Héberger FreshRSS sur votre VPS signifie des mises à jour de flux 24h/24 et 7j/7 quelle que soit votre connexion internet locale, une confidentialité totale de vos habitudes de lecture, et aucun algorithme ne décide de ce que vous voyez. Vos abonnements soigneusement sélectionnés et votre historique de lecture sont conservés dans un stockage persistant, en toute sécurité lors des mises à jour de conteneurs.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de FreshRSS

Prise en charge multi-utilisateur

Créez des comptes séparés avec des abonnements individuels et des préférences de lecture, ce qui le rend adapté aux familles et aux équipes.

Filtrage avancé

Filtrer les articles par mots-clés, auteurs ou règles personnalisées et rechercher dans tous les flux pour trouver n'importe quel contenu instantanément.

APIs de lecteurs tiers

Compatible avec les API Fever et Google Reader afin que des applications mobiles populaires comme Reeder et Unread puissent se synchroniser avec votre instance.

Chargement de l'article complet

Récupérer le contenu complet des articles pour les flux qui ne publient que des résumés, en gardant tout lisible au sein d'une seule interface.

Importation et Exportation OPML

Migrez vos abonnements depuis n'importe quel lecteur de flux en utilisant des fichiers OPML standard, sans aucune ressaisie manuelle requise.

Pourquoi exécuter FreshRSS sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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