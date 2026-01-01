Déployer FreeCAD en une installation en un clic.
Modeleur CAO 3D paramétrique gratuit, accessible depuis n'importe quel navigateur via KasmVNC, sans aucune installation locale requise.
Choisissez un forfait VPS pour FreeCAD
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FreeCAD
FreeCAD est un modeleur CAO 3D paramétrique, libre et open-source, utilisé par des ingénieurs, des concepteurs de produits et des architectes du monde entier. Contrairement aux outils basés sur des maillages, FreeCAD fonctionne avec une géométrie précise basée sur des contraintes, de sorte que chaque dimension peut être modifiée à tout moment sans reconstruire un modèle à partir de zéro. Ce modèle exécute FreeCAD dans un bureau accessible via un navigateur via KasmVNC, transformant tout appareil connecté à Internet en une station de travail CAO performante.
L'auto-hébergement de FreeCAD sur votre VPS signifie que votre environnement d'ingénierie — y compris les macros personnalisées, les bibliothèques de pièces et les fichiers de projet — est toujours disponible depuis n'importe quel appareil sans avoir à gérer les installations logicielles sur plusieurs machines. Le stockage de volume persistant maintient tout votre travail intact lors des mises à jour et des redémarrages de conteneurs.
Caractéristiques principales de FreeCAD
Accès via navigateur
Bureau FreeCAD complet fourni via KasmVNC, accessible depuis n'importe quel navigateur moderne sans rien installer localement.
Modélisation paramétrique
L'esquisseur basé sur les contraintes et l'atelier Part Design vous permettent de modifier n'importe quelle dimension à tout moment sans reconstruire le modèle.
Environnement multi-ateliers
Des ateliers dédiés à la modélisation solide, aux assemblages, aux dessins techniques, à l'analyse FEM et bien plus encore, le tout dans une seule application.
Prise en charge du format standard
Importer et exporter des fichiers STEP, IGES, STL, DXF et SVG pour la compatibilité avec d'autres outils de CAO et les flux de travail de fabrication.
Scripting Python
Automatisez les tâches répétitives, créez des macros personnalisées et construisez de nouveaux ateliers à l'aide du moteur de script Python intégré.
Pourquoi exécuter FreeCAD sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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