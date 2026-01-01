Déployer Foundry VTT en un clic.
La principale plateforme de table virtuelle pour organiser des sessions de JdR sur table en ligne avec des cartes, des fiches de personnage, de l'automatisation et une intégration voix/vidéo.
Choisissez un forfait VPS pour Foundry VTT
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop est la principale plateforme commerciale mais auto-hébergée pour l'exécution de jeux de rôle sur table en ligne. Construite sur un moteur JavaScript modulaire avec un support approfondi pour Donjons et Dragons 5e, Pathfinder, L'Appel de Cthulhu et des dizaines d'autres systèmes via des modules communautaires, elle offre un éclairage dynamique de qualité professionnelle, une ligne de vue, des jetons animés, l'automatisation des jets de dés et un langage de macro étendu pour des mécaniques de jeu personnalisées.
L'auto-hébergement de Foundry sur votre VPS maintient chaque campagne, feuille de personnage et carte de bataille sous votre contrôle direct — pas de frais SaaS par session, pas de coûts cloud mensuels et pas d'accès tiers aux données de jeu de vos joueurs. Une licence Foundry payante est requise et s'achète une seule fois sur foundryvtt.com.
Caractéristiques principales de Foundry VTT
Éclairage et vision dynamiques
Le brouillard de guerre basé sur des tuiles, les calculs de ligne de vue, les sources de lumière dynamiques et la vision par jeton offrent aux joueurs une expérience d'exploration de donjon digne d'un film.
Marché des systèmes et modules
Prise en charge native de D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, L'Appel de Cthulhu, et plus de 100 autres systèmes via des modules communautaires et des packs de contenu.
Automatisation des dés
Lanceur de dés intégré avec intégration au chat, analyseur de formules et règles par système qui automatisent les jets d'attaque, les dégâts, les jets de sauvegarde et les tests de compétence.
Chat vocal et vidéo
Les canaux vocaux et vidéo WebRTC facultatifs fonctionnent directement dans Foundry afin que les groupes n'aient pas besoin de Discord, Zoom ou d'autres outils externes.
Macros et JavaScript
Un système de macros complet avec accès JavaScript à l'état du jeu permet aux maîtres de jeu d'automatiser des mécanismes complexes, de créer des boutons personnalisés et de créer des scènes dynamiques.
Campagnes persistantes
Les mondes, les personnages, les journaux, les scènes et les données des joueurs persistent entre les sessions et survivent aux mises à jour des conteneurs grâce à un seul volume nommé.
Pourquoi exécuter Foundry VTT sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.