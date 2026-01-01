Déployer FlexGet en un clic.
Outil d'automatisation puissant pour télécharger et gérer des médias à partir de flux RSS, de sites torrents, et plus encore.
Choisissez un forfait VPS pour FlexGet
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FlexGet
FlexGet est un outil d'automatisation polyvalent pour le contenu provenant de flux RSS, de sites torrent, d'indexeurs Usenet et de dizaines d'autres sources. Il récupère les métadonnées d'épisodes et de films, filtre les sorties en fonction de vos règles de qualité, déduplique par rapport à votre bibliothèque existante et transmet les téléchargements correspondants aux clients torrent, aux téléchargeurs Usenet ou aux scripts de post-traitement — le tout piloté par une seule configuration YAML déclarative.
L'auto-hébergement de FlexGet sur un VPS maintient votre automatisation toujours active afin que les flux ne manquent jamais une fenêtre de sortie. Il s'intègre à Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd et à l'ensemble de la pile de serveurs multimédias comme le liant de planification qui assure l'alimentation de tout.
Caractéristiques principales de FlexGet
Automatisation pilotée par YAML
Déclarez chaque flux, filtre, transformation et cible de téléchargement dans un seul fichier de configuration — facile à gérer par version et à répliquer sur plusieurs instances.
Des centaines d'intégrations
Plugins intégrés pour les sites de torrents, les flux RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, et bien d'autres encore.
Découverte de séries et de films
Suit les séries et les films chez différents fournisseurs, élimine les doublons par rapport à votre bibliothèque et ne récupère que les sorties qui correspondent à vos règles de qualité et de langue.
Interface utilisateur Web et API REST
Parcourir les tâches en file d'attente, déclencher des exécutions manuellement et consulter l'historique depuis le navigateur — ou automatiser tout via l'API REST JSON.
Prise de rendez-vous et déclencheurs
Les planifications de type Cron, les déclencheurs de système de fichiers et les points d'entrée de webhook permettent aux tâches de s'exécuter automatiquement sans intervention manuelle.
Pourquoi exécuter FlexGet sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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