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Outil d'automatisation puissant pour télécharger et gérer des médias à partir de flux RSS, de sites torrents, et plus encore.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec FlexGet

FlexGet est un outil d'automatisation polyvalent pour le contenu provenant de flux RSS, de sites torrent, d'indexeurs Usenet et de dizaines d'autres sources. Il récupère les métadonnées d'épisodes et de films, filtre les sorties en fonction de vos règles de qualité, déduplique par rapport à votre bibliothèque existante et transmet les téléchargements correspondants aux clients torrent, aux téléchargeurs Usenet ou aux scripts de post-traitement — le tout piloté par une seule configuration YAML déclarative.

L'auto-hébergement de FlexGet sur un VPS maintient votre automatisation toujours active afin que les flux ne manquent jamais une fenêtre de sortie. Il s'intègre à Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd et à l'ensemble de la pile de serveurs multimédias comme le liant de planification qui assure l'alimentation de tout.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de FlexGet

Automatisation pilotée par YAML

Déclarez chaque flux, filtre, transformation et cible de téléchargement dans un seul fichier de configuration — facile à gérer par version et à répliquer sur plusieurs instances.

Des centaines d'intégrations

Plugins intégrés pour les sites de torrents, les flux RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, et bien d'autres encore.

Découverte de séries et de films

Suit les séries et les films chez différents fournisseurs, élimine les doublons par rapport à votre bibliothèque et ne récupère que les sorties qui correspondent à vos règles de qualité et de langue.

Interface utilisateur Web et API REST

Parcourir les tâches en file d'attente, déclencher des exécutions manuellement et consulter l'historique depuis le navigateur — ou automatiser tout via l'API REST JSON.

Prise de rendez-vous et déclencheurs

Les planifications de type Cron, les déclencheurs de système de fichiers et les points d'entrée de webhook permettent aux tâches de s'exécuter automatiquement sans intervention manuelle.

Pourquoi exécuter FlexGet sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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