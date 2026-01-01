Déployez flatnotes en une installation en un clic.
Application de prise de notes auto-hébergée sans base de données qui stocke toutes vos notes sous forme de fichiers Markdown simples.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec flatnotes
flatnotes est une application de prise de notes minimaliste et auto-hébergée, construite autour d'un principe unique : vos notes sont de simples fichiers Markdown, rien de plus. Il n'y a pas de base de données, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et pas de structures de données complexes — juste des fichiers texte sur votre serveur que vous pouvez lire, modifier et sauvegarder avec n'importe quel outil. L'interface épurée élimine les distractions afin que vous puissiez vous concentrer sur l'écriture, l'organisation et la connexion d'idées grâce aux wikiliens et à la recherche en texte intégral.
L'auto-hébergement de flatnotes sur votre VPS signifie que vos pensées personnelles, vos notes de recherche et vos journaux restent entièrement au sein de votre infrastructure — jamais scannés, jamais exploités, jamais soumis à un changement de conditions d'utilisation d'un tiers. Les sauvegardes sont aussi simples que de copier un dossier, et vos notes restent portables pour toujours.
Caractéristiques principales de flatnotes
Stockage sans base de données
Chaque note est un simple fichier Markdown sur le disque — aucune base de données requise, ce qui rend les sauvegardes et les migrations trivialement simples.
Connexions Wikilink
Connectez des idées entre les notes avec des wikiliens, transformant votre collection en un réseau de connaissances personnel.
Recherche plein texte
Recherchez instantanément dans toutes vos notes pour trouver n'importe quelle idée, extrait ou référence sans étiquetage manuel.
Deux modes d'édition
Basculez entre le Markdown brut et un éditeur visuel WYSIWYG selon votre préférence ou votre tâche de rédaction.
Organisation des balises
Catégorisez et filtrez les notes avec des balises pour une navigation rapide à travers de grandes bases de connaissances personnelles.
Pourquoi exécuter flatnotes sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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