Déployer Fireshare en un clic.
Plateforme de partage de vidéos et d'images auto-hébergée pour les clips de jeux, avec des liens partageables uniques et un accès protégé par mot de passe.
Choisissez un forfait VPS pour Fireshare
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec Fireshare
Fireshare est une plateforme de partage de médias auto-hébergée conçue pour partager des extraits de jeux, des vidéos et des images via des liens partageables uniques par élément. Téléchargez vos enregistrements une seule fois et partagez-les individuellement avec des amis ou publiquement — chaque clip obtient sa propre URL, avec une protection par mot de passe facultative pour les éléments que vous souhaitez garder semi-privés.
Contrairement aux services vidéo cloud, Fireshare fonctionne entièrement sur votre propre VPS, sans limites de téléchargement, sans filigranes et sans compte requis pour les spectateurs. Le contenu est organisé par jeu, consultable via un flux public ou privé, et abonnable via RSS — offrant à votre public un véritable foyer pour votre contenu vidéo sans les envoyer vers une plateforme tierce.
Caractéristiques principales de Fireshare
Liens partageables par extrait
Chaque vidéo et image obtient une URL publique unique que vous pouvez partager directement — aucune création de compte forcée ni redirection de plateforme pour les spectateurs.
Partage protégé par mot de passe
Verrouillez des clips individuels ou l'intégralité de votre flux derrière un mot de passe afin de contrôler précisément qui peut voir votre contenu.
Organisation basée sur le jeu
Étiquetez et parcourez le contenu par titre de jeu, en gardant vos clips organisés et en facilitant la recherche de séquences pour un jeu spécifique par les spectateurs.
Prise en charge des flux RSS
Fireshare génère des flux RSS afin que les abonnés puissent s'abonner et être avertis chaque fois que vous publiez de nouveaux clips ou images.
Transcodage vidéo intégré
Le transcodage basé sur le CPU traite automatiquement les téléchargements en formats optimisés pour le web, de sorte que les clips sont lus fluidement dans n'importe quel navigateur sans conversion manuelle.
Pourquoi exécuter Fireshare sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Lancement local. Expansion mondiale.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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