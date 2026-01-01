Déployer Firefly III en un clic.
Prenez le contrôle total de vos finances personnelles avec un système de comptabilité en partie double sécurisé et auto-hébergé.
Choisissez un forfait VPS pour Firefly III
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Firefly III
Firefly III est la référence en matière de gestion de finances personnelles auto-hébergée. Il offre une plateforme complète pour suivre vos revenus, dépenses et budgets avec la précision d'un logiciel de comptabilité professionnel. Le système de comptabilité en partie double enregistre chaque transaction avec un contexte complet de source et de destination, créant un grand livre précis que vous pouvez auditer à tout moment.
En auto-hébergeant sur votre propre VPS, vous éliminez le risque de partager des données financières sensibles avec des agrégateurs tiers, garantissant que votre valeur nette, vos habitudes de dépenses et vos soldes de compte restent strictement confidentiels, sans frais d'abonnement et sans exploration de données.
Caractéristiques principales de Firefly III
Comptabilité en partie double
Assurez la précision financière avec un système de qualité professionnelle qui suit chaque centime sur plusieurs comptes.
Gestion budgétaire avancée
Définissez des budgets mensuels ou annuels complexes et recevez des indicateurs visuels lorsque vous approchez de vos limites.
Règles d'automatisation
Gagnez du temps en créant des règles personnalisées qui catégorisent et étiquettent automatiquement les transactions en fonction des descriptions ou des montants.
Rapports détaillés
Générez des graphiques et des diagrammes pertinents pour visualiser votre valeur nette, vos habitudes de dépenses et votre croissance financière au fil du temps.
Pourquoi exécuter Firefly III sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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