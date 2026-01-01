Déployer Firefly en un clic.
Serveur VPN WireGuard simple avec une interface de gestion web pour créer et gérer des connexions VPN sécurisées sans expertise en réseau.
Choisissez un forfait VPS pour Firefly
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Firefly
Firefly est un serveur VPN WireGuard optimisé qui associe la cryptographie moderne et haute performance de WireGuard à une interface utilisateur web accessible pour gérer les clients, générer des configurations et surveiller les connexions. Il élimine la complexité de la configuration traditionnelle de WireGuard afin que vous puissiez avoir un VPN sécurisé fonctionnel en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures.
Déployer Firefly sur votre propre VPS vous offre une IP publique dédiée pour un accès VPN fiable, une bande passante de qualité professionnelle sans limitation de la part de votre FAI, et une indépendance totale vis-à-vis des fournisseurs VPN tiers qui enregistrent le trafic ou subissent des pannes inattendues.
Caractéristiques principales de Firefly
Installation client en un clic
Générer les configurations client WireGuard et les codes QR pour les appareils mobiles directement depuis l'interface web — aucune connaissance de la ligne de commande n'est requise.
Certificats SSL automatiques
Firefly fournit automatiquement des certificats SSL gratuits, sécurisant l'interface de gestion sans aucune configuration manuelle de certificat.
Clients multiplateformes
Fonctionne avec tous les clients WireGuard officiels sur iOS, Android, Windows, macOS et Linux — connectez n'importe quel appareil avec un seul fichier de configuration.
Surveillance en temps réel
Le tableau de bord affiche les connexions actives et l'utilisation de la bande passante par client afin que vous sachiez toujours qui est connecté et combien de trafic ils utilisent.
Aucun système WireGuard nécessaire
Fonctionne entièrement dans Docker sans nécessiter l'installation de WireGuard sur le système d'exploitation hôte, simplifiant le déploiement et maintenant le système hôte propre.
Pourquoi exécuter Firefly sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Actual Budget
Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes