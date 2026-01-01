Déployer Filestash en un clic.
Gestionnaire de fichiers web auto-hébergé offrant un accès basé sur navigateur à FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git, et plus de 20 backends de stockage.
Choisissez un forfait VPS pour Filestash
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Filestash
Filestash est une plateforme de gestion de fichiers open-source, agnostique au stockage, qui vous offre une interface de navigateur épurée pour accéder aux fichiers via plus de 20 protocoles — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, et plus encore. Au lieu de maintenir des clients séparés pour chaque système de stockage, Filestash les unifie sous une seule interface web intuitive.
L'auto-hébergement de Filestash sur votre propre VPS maintient vos identifiants de stockage et vos transferts de fichiers entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement et sans dépendances tierces. Connectez-vous à n'importe quel stockage que vous utilisez déjà, configurez l'authentification et partagez l'accès avec votre équipe.
Caractéristiques principales de Filestash
20+ backends de stockage
Connectez-vous à FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox et bien plus encore depuis une interface unifiée unique sans changer de client.
Protocoles d'accès multiples
Accédez à vos fichiers via l'interface web, la passerelle SFTP, WebDAV ou l'API compatible S3 — permettant à Filestash de fonctionner avec vos outils et flux de travail existants.
Édition de documents dans le navigateur
Modifier les documents bureautiques directement dans le navigateur avec l'intégration optionnelle de Collabora Online — aucune application de bureau ni téléchargement de fichier requis.
Architecture de plugin
Étendez Filestash avec des plugins pour des visualiseurs de fichiers spécialisés, des backends d'authentification, des connecteurs de stockage et l'automatisation des flux de travail.
Recherche optimisée par l'IA
La recherche intelligente et les dossiers intelligents vous aident à localiser rapidement les fichiers sur tous les backends de stockage connectés.
Pourquoi exécuter Filestash sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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