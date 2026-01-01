Déployer FileGator via une installation en un clic.
Gestionnaire de fichiers multi-utilisateurs auto-hébergé avec gestion des permissions par rôle, support d'archivage et prévisualisation des médias — sans base de données.
Choisissez un forfait VPS pour FileGator
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FileGator
FileGator est un gestionnaire de fichiers open-source et auto-hébergé qui offre une interface web épurée pour téléverser, télécharger, organiser et partager des fichiers sur votre serveur. Basé sur une architecture de fichiers plats sans dépendance de base de données, il fonctionne comme un service léger unique avec des comptes utilisateurs et des permissions stockés dans un simple fichier JSON. L'accès basé sur les rôles vous permet de créer des comptes administrateur, utilisateur et invité — chacun avec des permissions configurables pour la lecture, l'écriture, le téléversement, le téléchargement, le renommage, la suppression et l'archivage de fichiers.
L'auto-hébergement de FileGator sur votre VPS conserve tous les fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez, sans quotas de stockage, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos données. Il fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend simple à déployer aux côtés d'autres services sans dédier un serveur entier à la gestion de fichiers.
Caractéristiques principales de FileGator
Permissions multi-utilisateurs
Créez des comptes administrateur, utilisateur et invité avec des autorisations indépendantes par opération — contrôlant qui peut lire, télécharger, renommer, supprimer et archiver des fichiers séparément.
Pas besoin de base de données
Tous les comptes utilisateur et la configuration sont stockés dans des fichiers JSON plats, éliminant le besoin d'une base de données et rendant le déploiement simple et portable.
Gestion des archives
Créez et extrayez des archives ZIP via le navigateur sans SSH ni outils en ligne de commande, facilitant ainsi les transferts de fichiers en masse et les sauvegardes.
Liens de partage publics
Générez des liens de téléchargement publics pour des fichiers ou des dossiers afin que les destinataires externes puissent accéder à un contenu spécifique sans avoir besoin d'un compte sur le serveur.
Aperçu des médias
Prévisualisez les images, vidéos, fichiers audio et texte directement dans le navigateur — aucun téléchargement n'est nécessaire pour confirmer le bon fichier avant de le partager.
Pourquoi exécuter FileGator sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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