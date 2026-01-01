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Processeur de fichiers multimédias automatisé qui transcode et optimise intelligemment votre bibliothèque, réduisant la taille des fichiers jusqu'à 90 %.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec FileFlows

FileFlows est un système intelligent de traitement de fichiers qui gère et optimise automatiquement votre bibliothèque multimédia grâce à des flux de travail visuels personnalisables. Il surveille les répertoires pour les nouveaux fichiers, applique des règles de transcodage intelligentes et peut réduire les besoins en stockage jusqu'à 90 % — le tout sans intervention manuelle. La prise en charge de l'accélération matérielle pour Intel QuickSync, NVIDIA et AMD maintient un traitement rapide même sur de grandes bibliothèques.

L'auto-hébergement de FileFlows sur votre VPS offre à vos flux de travail multimédia des ressources CPU dédiées 24h/24, maintient le traitement de votre bibliothèque entièrement privé et évite les coûts par fichier et les limites de bande passante des services de transcodage basés sur le cloud.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de FileFlows

Concepteur de flux visuel

Créez des pipelines de traitement personnalisés avec un éditeur de flux par glisser-déposer — aucun script n'est requis pour créer des flux de travail complexes en plusieurs étapes.

Jusqu'à 90 % de réduction de taille

Le transcodage intelligent vers H.265/HEVC, AV1 et d'autres codecs modernes réduit considérablement la taille des fichiers tout en préservant la qualité visuelle.

Accélération matérielle

Prend en charge les encodeurs Intel QuickSync, NVIDIA NVENC et AMD pour décharger le transcodage du CPU et traiter les fichiers beaucoup plus rapidement.

Surveillance automatique des fichiers

Surveille les répertoires pour les nouveaux fichiers et déclenche le traitement automatiquement, afin que votre bibliothèque reste optimisée sans aucune intervention manuelle.

Écosystème de plugins

Étendez FileFlows avec des plugins pour la normalisation audio, la gestion des sous-titres, le renommage de fichiers et l'intégration avec des serveurs multimédias comme Plex et Jellyfin.

Pourquoi exécuter FileFlows sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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