Déployer le navigateur de fichiers en un clic.
Gestionnaire de fichiers léger basé sur le web pour parcourir, télécharger et gérer les fichiers du serveur directement depuis votre navigateur.
Choisissez un forfait VPS pour File Browser
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec File Browser
File Browser est un gestionnaire de fichiers web léger et open-source qui transforme n'importe quel répertoire de votre serveur en une interface de gestion de fichiers complète, accessible depuis n'importe quel navigateur. Il prend en charge plusieurs utilisateurs avec des permissions configurables, le partage de fichiers via des liens publics, le téléchargement par glisser-déposer, et un éditeur de code intégré — le tout sans nécessiter de clients SSH ou FTP.
L'auto-hébergement de File Browser sur votre VPS permet de garder vos fichiers privés et sous votre contrôle, vous permet d'accorder en toute sécurité aux membres de votre équipe ou à vos clients l'accès à des répertoires spécifiques sans exposer les identifiants du serveur, et nécessite des ressources minimales pour qu'il fonctionne confortablement aux côtés de vos autres applications.
Caractéristiques principales de File Browser
Permissions multi-utilisateurs
Créer des comptes utilisateur avec un accès granulaire aux répertoires et des permissions basées sur les rôles, afin que chaque personne ne voie et ne modifie que les fichiers dont elle a besoin.
Téléchargements par glisser-déposer
Téléchargez des fichiers uniques, plusieurs fichiers ou des dossiers entiers directement depuis le navigateur avec un suivi de progression en temps réel — aucun client FTP n'est requis.
Éditeur de code intégré
Modifiez les fichiers de configuration, les scripts et les fichiers texte directement dans le navigateur sans passer à une session SSH distincte ou à un éditeur de texte.
Liens de partage public
Générez des liens de téléchargement partageables pour des fichiers ou des dossiers, vous permettant d'envoyer du contenu à des destinataires externes sans leur accorder l'accès au serveur.
Gestion des archives
Créez et extrayez des archives ZIP et TAR directement via l'interface web, simplifiant les transferts par lots et les sauvegardes de fichiers.
Pourquoi exécuter File Browser sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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