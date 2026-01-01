Déployer FeedCraft en un clic.
Middleware RSS auto-hébergé qui utilise l'IA pour traduire, résumer, filtrer et nettoyer n'importe quel flux avant qu'il n'atteigne votre lecteur.
Choisissez un forfait VPS pour FeedCraft
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FeedCraft
FeedCraft est un middleware RSS open-source qui se situe entre n'importe quel flux source et votre lecteur, transformant chaque article via des étapes de traitement configurables appelées Crafts. Il peut extraire le texte complet des articles des flux tronqués, traduire les titres et les corps d'articles via un LLM compatible OpenAI, générer des résumés et des introductions par IA, filtrer les publications promotionnelles avec des règles en langage naturel, et même transformer des pages HTML, des API JSON ou des résultats de recherche en de tout nouveaux flux RSS.
L'auto-hébergement de FeedCraft sur votre propre VPS maintient chaque article et chaque invite LLM sur une infrastructure que vous contrôlez, élimine les limites de débit et les temps d'arrêt qui affligent les instances publiques partagées, et vous permet de diriger le traitement IA vers le fournisseur — OpenAI, Gemini, un modèle Ollama local ou tout autre point de terminaison compatible OpenAI — qui correspond le mieux à votre budget et à votre couverture linguistique.
Caractéristiques principales de FeedCraft
Traduction et résumés IA
Traduire les titres et les corps d'articles dans n'importe quelle langue cible et ajouter des résumés générés par l'IA via un LLM compatible OpenAI avec des invites personnalisées par Craft.
Extraction de texte intégral
Remplacer les extraits RSS tronqués par le contenu complet de l'article, y compris un mode plein texte-plus rendu par le navigateur pour les sites qui hydratent le texte via JavaScript.
HTML/JSON/Recherche vers RSS
Les générateurs visuels intégrés transforment des pages web arbitraires, des réponses d'API JSON (avec importation curl) et des résultats de moteur de recherche en flux RSS stables.
Modes portable et d'accueil
Préfixez n'importe quelle URL de flux pour un traitement unique, ou définissez des Recettes nommées dans l'interface d'administration pour épingler des URL de flux transformées permanentes auxquelles votre lecteur s'abonne.
AtomCraft et FlowCraft
Composer des opérations atomiques (proxy, limite, traduire, résumer, embellir, ignorer les publireportages) en pipelines réutilisables adaptés à chaque flux source.
Middleware agnostique du lecteur
Fonctionne avec FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, ou tout lecteur qui consomme du RSS standard, sans nécessiter de plugin ou d'intégration de compte.
Pourquoi exécuter FeedCraft sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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