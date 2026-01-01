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Middleware RSS auto-hébergé qui utilise l'IA pour traduire, résumer, filtrer et nettoyer n'importe quel flux avant qu'il n'atteigne votre lecteur.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec FeedCraft

FeedCraft est un middleware RSS open-source qui se situe entre n'importe quel flux source et votre lecteur, transformant chaque article via des étapes de traitement configurables appelées Crafts. Il peut extraire le texte complet des articles des flux tronqués, traduire les titres et les corps d'articles via un LLM compatible OpenAI, générer des résumés et des introductions par IA, filtrer les publications promotionnelles avec des règles en langage naturel, et même transformer des pages HTML, des API JSON ou des résultats de recherche en de tout nouveaux flux RSS.

L'auto-hébergement de FeedCraft sur votre propre VPS maintient chaque article et chaque invite LLM sur une infrastructure que vous contrôlez, élimine les limites de débit et les temps d'arrêt qui affligent les instances publiques partagées, et vous permet de diriger le traitement IA vers le fournisseur — OpenAI, Gemini, un modèle Ollama local ou tout autre point de terminaison compatible OpenAI — qui correspond le mieux à votre budget et à votre couverture linguistique.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de FeedCraft

Traduction et résumés IA

Traduire les titres et les corps d'articles dans n'importe quelle langue cible et ajouter des résumés générés par l'IA via un LLM compatible OpenAI avec des invites personnalisées par Craft.

Extraction de texte intégral

Remplacer les extraits RSS tronqués par le contenu complet de l'article, y compris un mode plein texte-plus rendu par le navigateur pour les sites qui hydratent le texte via JavaScript.

HTML/JSON/Recherche vers RSS

Les générateurs visuels intégrés transforment des pages web arbitraires, des réponses d'API JSON (avec importation curl) et des résultats de moteur de recherche en flux RSS stables.

Modes portable et d'accueil

Préfixez n'importe quelle URL de flux pour un traitement unique, ou définissez des Recettes nommées dans l'interface d'administration pour épingler des URL de flux transformées permanentes auxquelles votre lecteur s'abonne.

AtomCraft et FlowCraft

Composer des opérations atomiques (proxy, limite, traduire, résumer, embellir, ignorer les publireportages) en pipelines réutilisables adaptés à chaque flux source.

Middleware agnostique du lecteur

Fonctionne avec FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, ou tout lecteur qui consomme du RSS standard, sans nécessiter de plugin ou d'intégration de compte.

Pourquoi exécuter FeedCraft sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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