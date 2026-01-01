Déployer FalkorDB en un clic.
Base de données de graphes haute performance conçue pour GraphRAG, les graphes de connaissances et les requêtes Cypher en temps réel à l'échelle.
Choisissez un forfait VPS pour FalkorDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FalkorDB
FalkorDB est un moteur de base de données de graphes open source construit sur Redis, conçu pour des requêtes de graphes haute performance utilisant le langage de requête OpenCypher. Il stocke les données de graphes nativement en mémoire, permettant des temps de parcours inférieurs à la milliseconde à travers des relations d'entités complexes — ce qui en fait un excellent choix pour les pipelines GraphRAG, les moteurs de recommandation, la détection de fraude, les graphes d'identité et l'analyse de topologie de réseau.
FalkorDB est livré avec une interface utilisateur intégrée basée sur un navigateur sur le port 3000, vous permettant d'explorer des graphes, d'exécuter des requêtes Cypher et de visualiser les relations entre nœuds et arêtes sans aucun outil supplémentaire. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient vos données de graphes entièrement sous votre contrôle, sans limites de requêtes, sans tarification par nœud et avec un accès direct pour affiner les paramètres de performance.
Caractéristiques principales de FalkorDB
Langage de requête OpenCypher
Écrivez des requêtes graphiques expressives en utilisant OpenCypher, le langage déclaratif standard de l'industrie pour parcourir les nœuds, les arêtes et les motifs.
UI Web intégrée
Explorez des graphes, exécutez des requêtes Cypher et visualisez les relations directement dans le navigateur sans installer d'outils clients supplémentaires.
Performance en mémoire
Les données de graphe sont stockées nativement en mémoire, permettant des temps de parcours inférieurs à la milliseconde, même à travers des relations profondément connectées et multi-sauts.
GraphRAG Prêt
Optimisé pour les pipelines de génération augmentée par récupération qui nécessitent un parcours précis et à faible latence des graphes de connaissances au moment de l'inférence.
Compatible avec le protocole Redis
Parle le protocole Redis de sorte que toute bibliothèque cliente Redis puisse se connecter à FalkorDB sans pilotes supplémentaires ni SDK personnalisés.
Authentification par mot de passe
Sécurisez l'accès avec l'authentification par mot de passe de niveau Redis, protégeant ainsi vos données de graphe contre les connexions non autorisées.
Pourquoi exécuter FalkorDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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