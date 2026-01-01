Déployer Faktory en un clic.
Serveur de tâches d'arrière-plan haute performance et agnostique au langage, avec une interface utilisateur web intégrée pour la surveillance et la gestion des tâches.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Faktory
Faktory est un serveur de tâches d'arrière-plan autonome qui apporte un traitement de tâches puissant à n'importe quel langage de programmation. Il fournit une interface simple basée sur un protocole afin que les workers écrits en Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP, et plus encore puissent tous partager la même infrastructure de tâches sans être liés à un seul écosystème linguistique.
L'auto-hébergement de Faktory sur votre VPS vous donne un contrôle total sur les files d'attente de tâches, la logique de réessai et les données de performance. Le tableau de bord web intégré vous permet de surveiller le débit, d'inspecter les tâches échouées et de gérer les files d'attente en temps réel sans aucun outil supplémentaire.
Caractéristiques principales de Faktory
Conception agnostique de la langue
N'importe quel langage disposant d'une bibliothèque cliente Faktory peut mettre en file d'attente et traiter des tâches, facilitant ainsi l'intégration entre des piles polyglottes.
Tableau de bord web intégré
Surveillez les profondeurs de file d'attente, le débit des tâches et les échecs via une interface utilisateur intuitive basée sur un navigateur, disponible prête à l'emploi.
Persistance fiable des tâches
Les tâches sont stockées sur le disque à l'aide d'un magasin intégré compatible Redis, garantissant qu'aucun travail n'est perdu lors des redémarrages ou des pannes.
Nouvelles tentatives automatiques
Les tâches en échec sont automatiquement relancées avec des stratégies de temporisation configurables, réduisant l'intervention manuelle pour les erreurs transitoires.
Priorisation de la file d'attente
Acheminer les tâches vers des files d'attente nommées avec des poids configurables afin que les tâches à haute priorité soient toujours traitées en premier.
Pourquoi exécuter Faktory sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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