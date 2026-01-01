Déployer ezBookKeeping en un clic.
Suivi de finances personnelles léger et auto-hébergé avec une interface utilisateur mobile-first, des graphiques et la numérisation des reçus.
Choisissez un forfait VPS pour ezBookKeeping
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ezBookKeeping
ezBookKeeping est une application de finances personnelles légère et open-source conçue pour un suivi rapide et sans friction des dépenses quotidiennes. Conçue comme un conteneur unique avec stockage SQLite, elle fonctionne confortablement sur du matériel minimal — d'un Raspberry Pi à un petit VPS — sans nécessiter de serveur de base de données.
Contrairement aux outils de comptabilité en partie double plus lourds, ezBookKeeping se concentre sur ce dont la plupart des individus ont réellement besoin : une interface épurée et mobile-first pour enregistrer rapidement les transactions, visualiser les dépenses par catégorie et maîtriser les budgets personnels. L'auto-hébergement maintient votre historique de transactions entièrement privé, sans qu'aucune application financière tierce ne voie jamais vos données de dépenses.
Caractéristiques principales de ezBookKeeping
PWA mobile-first
Installez ezBookKeeping comme une application web progressive sur n'importe quel téléphone pour une journalisation des dépenses de type natif sans téléchargement depuis un magasin d'applications.
Numérisation OCR de reçus
Numérisez les reçus papier pour extraire automatiquement les montants des transactions et les commerçants, réduisant ainsi la saisie manuelle des données.
Support multidevise
Suivez les dépenses dans plusieurs devises avec conversion automatique du taux de change pour les voyages et les dépenses internationales.
Graphiques et statistiques
Visualisez les tendances de dépenses par catégorie, compte et période avec des graphiques intégrés et des statistiques récapitulatives.
Importation CSV & Alipay
Importer l'historique des transactions à partir de fichiers CSV et des principales plateformes de paiement, y compris Alipay et WeChat Pay.
Pourquoi exécuter ezBookKeeping sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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